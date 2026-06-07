/म्यूजिक कॉन्सर्ट में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने पर तोड़ा दम; मुंबई में युवक की मौत से हड़कंप

रिपोर्ट के बाद ही होगा कन्फर्म

घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ, युवक की तबीयत कैसे बिगड़ी और मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी विस्तृत जांच जारी है. ताड़देव पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा. फिलहाल स्थिति पूरी तरह से रहस्यमयी बनी हुई है, जांच के बाद ही कन्फर्म होगा कि आखिर मौत की असली वजह क्या है.