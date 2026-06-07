/म्यूजिक कॉन्सर्ट में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने पर तोड़ा दम; मुंबई में युवक की मौत से हड़कंप

Mumbai News: मुंबई के वर्ली इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई. युवक की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जबां पर उसने गम तोड़ दिया. जिसके बाद हड़कंप मच गया है. जानिए क्या है पूरा मामला.
प्रारंभिक जांच में सूत्रों ने बताया की युवक ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया था और वह नशे की हालत में था. युवक के साथ एक युवती भी मौजूद थी, जिसने भी कथित तौर पर शराब का सेवन किया था. तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया. जहां पर युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है.
की जा रही है जांच
अधिकारियों ने फिलहाल ड्रग एंगल को खारिज कर दिया है, शुरुआती स्तर पर हार्ट अटैक की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. युवक की मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पोस्टमॉर्टम और अन्य फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मौत के कारणों पर स्थिति साफ हो सकेगी.
रिपोर्ट के बाद ही होगा कन्फर्म
घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ, युवक की तबीयत कैसे बिगड़ी और मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी विस्तृत जांच जारी है. ताड़देव पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा. फिलहाल स्थिति पूरी तरह से रहस्यमयी बनी हुई है, जांच के बाद ही कन्फर्म होगा कि आखिर मौत की असली वजह क्या है.