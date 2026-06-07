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म्यूजिक कॉन्सर्ट में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने पर तोड़ा दम; मुंबई में युवक की मौत से हड़कंप

Mumbai News: मुंबई में 28 साल के लड़के की अचानक मौत हो गई. युवक ने ज्यादा में शराब का सेवन किया था और वह नशे की हालत में था. उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, फिर उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां पर उसने दम तोड़ दिया.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:36 PM IST
म्यूजिक कॉन्सर्ट में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने पर तोड़ा दम; मुंबई में युवक की मौत से हड़कंप

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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