उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी को BJP विधायक का करारा जवाब, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा

Ram Kadam: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. अक्सर देखा जाता है कि पक्ष-विपक्ष किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं. अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राम कदम ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि वह घटिया चुनावी राजनीति कर रहे हैं, राम कदम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को ग्लोबल लीडर बनाकर दुनियाभर में पहचान दिलाई है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

असदुद्दीन ओवैसी के 'ट्रंप का नाम सुनते ही भाजपा वाले ठंडे पड़ जाते हैं' वाले बयान पर राम कदम ने कहा कि ओवैसी जानते हैं कि उनकी पार्टी का असर लगभग खत्म हो गया है. इसी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं.भाजपा विधायक ने कहा कि राजनीति में वोट तर्क और विकास के आधार पर मांगे जाने चाहिए, न कि भारत को नीचा दिखाकर कोई भी पार्टी देश को लगातार नीचा दिखाकर और ऐसे बयान देकर कभी सफल नहीं होती, यह कारण है कि ओवैसी और उनका दल दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर उन्होंने कहा, "चाहे राहुल गांधी हों या ओवैसी, वे भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यह दिखाने में लगे हैं कि दूसरे देश भारत से कितने आगे हैं. राम कदम ने कहा कि यह नया भारत है, प्रधानमंत्री ने भारत को ग्लोबल लीडर बनाकर दुनियाभर में पहचान दिलाई है, और लोग इसे मान भी रहे हैं. भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गई है.

इसी बीच, उन्होंने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर भी पलटवार किया. राम कदम ने कहा अगर पिछले दो महीनों में पृथ्वीराज चव्हाण के ऊटपटांग बयानों को सुनें, तो कभी वह भविष्यवाणी करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कभी वह ऐसी बातें कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना को हरा दिया है, जिससे हमारे सैनिकों का अपमान होता है. देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बयान देने वाले को किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी मानसिक हालत की जांच करानी चाहिए. (आईएएनएस)