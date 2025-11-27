काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य', 2 करोड़ से ज्यादा अवैध करेंसी जब्त

Mumbai News: मुंबई को अपराध से मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. जिसकी बदौलत अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. इसी बीच मुंबई कस्टम्स की एक विशेष खुफिया इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इसके तहत टीम ने 2.07 करोड़ की अवैध करेंसी जब्त की है और हसन गोगा को गिरफ्तार किया है. इस खुफिया प्लान को कैसे अंजाम दिया गया, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

इस सनसनीखेज ऑपरेशन के दौरान टीम ने हसन मोहम्मद करोडिया उर्फ हसन गोगा के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध नकदी बरामद की. बरामदगी में ₹7 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा और ₹2 करोड़ की भारतीय मुद्रा शामिल है, जिससे कुल जब्ती ₹2.07 करोड़ हो गई है. ये भी कहा जा रहा है कि उसके तार मध्य-पूर्व से जुड़े हैं.

जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी हसन गोगा विदेशों में काम कर रहे वाहकों (कैरियर्स) और यात्रियों के माध्यम से भारत में तस्करी कर लाई गई विदेशी मुद्रा को अवैध रूप से खरीदने, अपने पास रखने और बेचने में सक्रिय रूप से शामिल था. जब्त की गई विदेशी मुद्रा की तस्करी अवैध रूप से देश में की गई थी. चल रही जांच में इसके तार मध्य-पूर्व (Middle East) से जुड़ रहे हैं. कस्टम्स अधिकारियों का मानना है कि यह रैकेट देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

20 सालों में सबसे बड़ी कार्रवाई

इस महत्वपूर्ण सफलता के बाद, हसन गोगा को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) के तहत दंडनीय अपराधों और फेमा अधिनियम (FEMA Act) के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को माननीय एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे हिरासत (Custodial Custody) में भेज दिया है. यह ऑपरेशन पिछले दो दशकों में मुंबई कस्टम्स द्वारा की गई सबसे बड़ी ज़ब्ती (biggest seizure) है. प्रिवेंटिव विंग के तहत गठित नई टास्क फोर्स ''ब्लैक कस्टम्स'' अब राजस्व विभाग की सबसे प्रतिष्ठित प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए एक दुर्जेय शक्ति के रूप में उभर रही है. (इनपुट)