Advertisement
trendingNow13020024
Hindi Newsदेश

काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य', 2 करोड़ से ज्यादा अवैध करेंसी जब्त

Mumbai News: मायानगरी मुंबई में कस्टम्स की एक विशेष खुफिया इकाई के हाथ बड़ी सफलता लगी है. इसके तहत टीम ने  2.07 करोड़ की अवैध करेंसी जब्त की है. साथ ही टीम ने हसन गोगा को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 27, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य', 2 करोड़ से ज्यादा अवैध करेंसी जब्त

Mumbai News: मुंबई को अपराध से मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. जिसकी बदौलत अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. इसी बीच मुंबई कस्टम्स की एक विशेष खुफिया इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इसके तहत टीम ने 2.07 करोड़ की अवैध करेंसी जब्त की है और हसन गोगा को गिरफ्तार किया है. इस खुफिया प्लान को कैसे अंजाम दिया गया, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

इस सनसनीखेज ऑपरेशन के दौरान टीम ने हसन मोहम्मद करोडिया उर्फ हसन गोगा के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध नकदी बरामद की.  बरामदगी में ₹7 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा और ₹2 करोड़ की भारतीय मुद्रा शामिल है, जिससे कुल जब्ती ₹2.07 करोड़ हो गई है. ये भी कहा जा रहा है कि उसके तार मध्य-पूर्व से जुड़े हैं.

जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी हसन गोगा विदेशों में काम कर रहे वाहकों (कैरियर्स) और यात्रियों के माध्यम से भारत में तस्करी कर लाई गई विदेशी मुद्रा को अवैध रूप से खरीदने, अपने पास रखने और बेचने में सक्रिय रूप से शामिल था. जब्त की गई विदेशी मुद्रा की तस्करी अवैध रूप से देश में की गई थी. चल रही जांच में इसके तार मध्य-पूर्व (Middle East) से जुड़ रहे हैं. कस्टम्स अधिकारियों का मानना है कि यह रैकेट देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

20 सालों में सबसे बड़ी कार्रवाई
इस महत्वपूर्ण सफलता के बाद, हसन गोगा को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) के तहत दंडनीय अपराधों और फेमा अधिनियम (FEMA Act) के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को माननीय एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे हिरासत (Custodial Custody) में भेज दिया है.  यह ऑपरेशन पिछले दो दशकों में मुंबई कस्टम्स द्वारा की गई सबसे बड़ी ज़ब्ती (biggest seizure) है. प्रिवेंटिव विंग के तहत गठित नई टास्क फोर्स ''ब्लैक कस्टम्स'' अब राजस्व विभाग की सबसे प्रतिष्ठित प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए एक दुर्जेय शक्ति के रूप में उभर रही है. (इनपुट)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Mumbai News

Trending news

काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
Mumbai News
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
Jamaat-e-Islami
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
coldest
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
Brahmos
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
Kerala News
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
amit shah
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
Karnataka News
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना