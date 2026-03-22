खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान,10,000 करोड़ से बदलेगी किस्मत

Mumbai News: अक्सर आपने सुना होगा कि बरसात के महीनों में मुंबई में कई जगह पानी भर जाता है जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब मुंबई वालों को इससे निजात मिलने वाली है क्योंकि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने मुंबई के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद पाने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) को 10,000 करोड़ रुपये का बाढ़ से बचाव का एक बड़ा प्रपोजल दिया है.

पहचानी गई हैं कई जगहें

यह बड़ा प्लान NDMA के अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम (UFRMP) का हिस्सा है, जिसने नई दिल्ली और अहमदाबाद को भी चुना है ताकि मॉनसून में होने वाली लगातार बाढ़ से लंबे समय तक लड़ने की ताकत डेवलप की जा सके. इस प्रपोजल का मकसद शहर की 498 पहचानी गई बाढ़ वाली जगहों को स्ट्रक्चरल अपग्रेड और नए नेचर-बेस्ड सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से ठीक करना है. स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज कैपेसिटी को बढ़ाना, माहुल और मोगरा में नए पंपिंग स्टेशन बनाना और शहर की नदियों को फिर से ठीक करना शामिल है ताकि पानी का नेचुरल फ्लो बेहतर हो सके.

प्रपोजल की खास बातें

यह प्लान स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट और हाई-टेक मॉनिटरिंग को शामिल करके ट्रेडिशनल कंक्रीट इंजीनियरिंग से आगे बढ़ता है. BMC का प्लान है कि अर्बन स्पंज पार्क, बायो-स्वेल और ऐसे फुटपाथ बनाए जाएं जो जमीन को बारिश का पानी नैचुरली सोखने दें.

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रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट

मैंग्रोव और वेटलैंड रेस्टोरेशन पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि समुद्र का लेवल बढ़ने और भारी बहाव के खिलाफ नैचुरल बफर का काम किया जा सके

IT-बेस्ड इंटरवेंशन

इस प्रपोजल में शहर के इमरजेंसी रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम और पंपिंग स्टेशनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग शामिल है.

इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन

इसके अलावा बाकि बाढ़ वाली जगहों में से 26 जगहों पर रेलवे और MMRDA के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि अलग-अलग इलाकों में बिना रुकावट के पानी निकाला जा सके.

तेजी से बदल रहा है मौसम

इस फंडिंग के लिए जोर ऐसे समय में दिया जा रहा है जब मुंबई में मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि पिछले दस सालों में तेज बारिश की घटनाएं, जहां सिर्फ चार घंटे में 180 mm से ज्यादा बारिश होती है. हालांकि BMC ने पहले ही 391 बाढ़ वाली जगहों पर काम शुरू कर दिया है लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले मॉनसून सीजन में कम से कम 29 जगहों पर अभी भी ज्यादा खतरा है, जिससे शहर की सुरक्षा के लिए NDMA की मंजूरी बहुत जरूरी हो गई है.