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मुंबई में रफ्तार का कहर, पैदल चल रहे लोगों को BMW ने रौंदा; तीन की मौत, 1 घायल

मुंबई के कोस्टल रोड पर लाला कॉलेज के सामने, लोटस जेटी के पास एक बीएमडब्ल्यू तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 20, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:43 AM IST
मुंबई में रफ्तार का कहर, पैदल चल रहे लोगों को BMW ने रौंदा; तीन की मौत, 1 घायल

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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