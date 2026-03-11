Advertisement
Hindi Newsदेशतू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी...एक्स-ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर डेंटिस्ट छात्रा ने मौत को लगाया गले, सुसाइड नोट पढ़कर उड़े होश

तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी...एक्स-ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर डेंटिस्ट छात्रा ने मौत को लगाया गले, सुसाइड नोट पढ़कर उड़े होश

Mumbai News: मुंबई में एक डेंटिस्ट छात्रा ने एक्स-ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी. उसका एक्स-बॉयफ्रेंड उसे परेशान करता था. जिससे दोनों के बीच में झगड़ा होता था. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 11, 2026, 10:21 AM IST
Mumbai News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके बारे में पढ़कर लोग अंदर तक हिल जाते हैं. मुंबई से भी एक ऐसा मामला आया है, यहां एंटॉप हिल इलाके में एक 24 साल की डेंटिस्ट छात्रा ने एक्स-ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी. उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें लिखा था कि उसका एक्स-ब्वॉयफ्रेंड उसे परेशान करता था. जिसकी वजह उसके दोस्त अक्सर मजाक में उससे कहते थे, 'एक दिन तू हमें फ्रिज में मिलेगी. 

सुसाइड नोट की वजह से पुलिस ने उसके एक्स-ब्वॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया है. छात्रा ने 6 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, उसमें उसने ये लिखा कि वो उसे बेइज्जत करता था, उसके चरित्र पर लगातार सवाल उठाता था. उसपर शक भी करता था, दोनों के बीच काफी अनबन चल रही थी. जिसकी वजह उसके दोस्त अक्सर मजाक में उससे कहते थे, 'एक दिन तू हमें फ्रिज में मिलेगी. सुसाइड नोट में अप्रत्यक्ष रूप से चर्चित 'श्रद्धा वालकर हत्याकांड' का जिक्र भी किया गया है. छात्रा ब्वॉयफ्रेंड डेटिंग एप के जरिए मिली थी. 

पार्ट-टाइम काम करती थी छात्रा

छात्रा अपने माता-पिता और बहन के साथ एंटॉप हिल के रावली कैंप में रहती थी और नवी मुंबई के एक डेंटल कॉलेज से डेंटल सर्जरी में मास्टर्स (MDS) कर रही थी. वह BYL नायर हॉस्पिटल में पार्ट-टाइम काम भी करती थी. पुलिस ने कहा कि उसके पिता पीड़िता के बेडरूम से इंग्लिश में लिखा सुसाइड नोट मिलने के बाद एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. अपने बयान में पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी करीब 7 बजे अपने कमरे में गई और परिवार के बुलाने के बावजूद डिनर के लिए बाहर आने से मना कर दिया.

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

अगली सुबह, जब उसने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो परिवार ने गेट तोड़ा तो परिवार ने उसे एक सफेद नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ पाया. उसे सायन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Mumbai News

Trending news

