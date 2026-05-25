मुंबई की सोसाइटी में 'बकरे पर गदर', बढ़ाई गई सुरक्षा, कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम

Mumbai News: मुंबई से सटे मीरा रोड की एक सोसाइटी में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है. पुलिस का ये मार्च इसलिए निकाला जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति बकरा लाकर सोसाइटी के अंदर कुर्बानी न दे. जानिए ऐसा क्यों किया जा रहा है.
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Bakrid 2026: बकरीद से पहले मुंबई में पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है. मुंबई से सटे मीरा रोड में जेपी नॉर्थ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक अनोखा पुलिस मार्च निकाला गया, ये मार्च इसलिए निकाला गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बकरा लाकर सोसाइटी के अंदर कुर्बानी न दें. रिहायशी सोसाइटी में इस तरह का मार्च नहीं देखा जाता है लेकिन इस सोसाइटी में बकरीद पर हुए विवाद को देखते हुए पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है. इसके बाद सोसाइटी में बकरा रखने को लेकर तनाव बढ़ गया है.
पुलिस टीम सोसाइटी के अंदर घूम रही है. अंदर घूम-घूम कर पुलिसकर्मी ये भी देख रहे हैं कि त्योहार के समय कोई झगड़ा या गड़बड़ी न हो, आमतौर पर पुलिस फ्लैग मार्च सिर्फ दंगे वाले इलाकों में करती है, हालांकि, इस बार यहां पर भी हो रहा है. स्थानीय लोगों की मानें तो यहां पर पिछले तीन साल से बकरीद के समय सोसाइटी में बार-बार विवाद और तनाव होता था. जिसके चलते इस बार यहां पर प्रशासनिक सख्ती बढ़ा दी गई है.
साथ ही साथ सोसाइटी के हर गेट पर पुलिस की तैनाती की गई है. पुलिस की तैनाती के साथ-साथ प्राइवेट बाउंसर भी तैनात किए गए हैं. इन बाउंसरों की तैनाती इसलिए की गई है जो आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं ताकि, कोई भी छुपाकर जानवर को अपने साथ सोसाइटी में ना ले जा सके और न ही किसी तरह की कोई जबरदस्ती न कर सके.
28 मई ईद पर कायदे में रहना वरना..
मुंबई पुलिस तैयार है बांद्रा वाला इलाज के लिए
मुंबई पुलिस ने पूरी फिल्डिंग सेट की है
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भारत में इस साल बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में जिलहिज्जा का चांद दिखाई नहीं देने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों ने आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान किया. ईद-उल-अज़हा इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़ुल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. यह त्योहार ईद-उल-फित्र के लगभग दो महीने नौ दिन बाद आता है. इस पर्व का इस्लाम में बेहद खास महत्व माना जाता है.
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