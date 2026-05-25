Advertisement
trendingNow13228317
Hindi Newsदेशमुंबई की सोसाइटी में बकरे पर गदर, बढ़ाई गई सुरक्षा, कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम

मुंबई की सोसाइटी में 'बकरे पर गदर', बढ़ाई गई सुरक्षा, कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम

Mumbai News: मुंबई से सटे मीरा रोड की एक सोसाइटी में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है. पुलिस का ये मार्च इसलिए निकाला जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति बकरा लाकर सोसाइटी के अंदर कुर्बानी न दे. जानिए ऐसा क्यों किया जा रहा है. 

 

Written By  Ankur Tyagi |Edited By: Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 25, 2026, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई की सोसाइटी में 'बकरे पर गदर', बढ़ाई गई सुरक्षा, कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम

Bakrid 2026: बकरीद से पहले मुंबई में पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है. मुंबई से सटे मीरा रोड में जेपी नॉर्थ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक अनोखा पुलिस मार्च निकाला गया, ये मार्च इसलिए निकाला गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बकरा लाकर सोसाइटी के अंदर कुर्बानी न दें.  रिहायशी सोसाइटी में इस तरह का मार्च नहीं देखा जाता है लेकिन इस सोसाइटी में बकरीद पर हुए विवाद को देखते हुए पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है. इसके बाद सोसाइटी में बकरा रखने को लेकर तनाव बढ़ गया है. 

पुलिस कर रही है फ्लैग मार्च

पुलिस टीम सोसाइटी के अंदर घूम रही है. अंदर घूम-घूम कर पुलिसकर्मी ये भी देख रहे हैं कि त्योहार के समय कोई झगड़ा या गड़बड़ी न हो, आमतौर पर पुलिस फ्लैग मार्च सिर्फ दंगे वाले इलाकों में करती है, हालांकि, इस बार यहां पर भी हो रहा है. स्थानीय लोगों की मानें तो यहां पर पिछले तीन साल से बकरीद के समय सोसाइटी में बार-बार विवाद और तनाव होता था. जिसके चलते इस बार यहां पर प्रशासनिक सख्ती बढ़ा दी गई है. 

गेट पर की गई पुलिस की तैनाती

साथ ही साथ सोसाइटी के हर गेट पर पुलिस की तैनाती की गई है. पुलिस की तैनाती के साथ-साथ प्राइवेट बाउंसर भी तैनात किए गए हैं. इन बाउंसरों की तैनाती इसलिए की गई है जो आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं ताकि, कोई भी छुपाकर जानवर को अपने साथ सोसाइटी में ना ले जा सके और न ही किसी तरह की कोई जबरदस्ती न कर सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कब है बकरीद?

भारत में इस साल बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में जिलहिज्जा का चांद दिखाई नहीं देने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों ने आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान किया. ईद-उल-अज़हा इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़ुल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. यह त्योहार ईद-उल-फित्र के लगभग दो महीने नौ दिन बाद आता है. इस पर्व का इस्लाम में बेहद खास महत्व माना जाता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ankur Tyagi

TAGS

Mumbai News

Trending news

मुंबई की सोसाइटी में 'बकरे पर गदर', कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम
Mumbai News
मुंबई की सोसाइटी में 'बकरे पर गदर', कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम
ट्विशा केस- केस को सनसनीखेज न बनाएं, CBI जिम्‍मेदारी से करेगी जांच: SC
Twisha Sharma Case
ट्विशा केस- केस को सनसनीखेज न बनाएं, CBI जिम्‍मेदारी से करेगी जांच: SC
असम विधानसभा में UCC बिल पेश; बहुविवाह पर फुल स्टॉप, लिव-इन पर कड़े नियम
Uniform Civil Code
असम विधानसभा में UCC बिल पेश; बहुविवाह पर फुल स्टॉप, लिव-इन पर कड़े नियम
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
India America news
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
kolkata
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
Maharashtra news
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
america iran war
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
Maharashtra news
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
Nowhera Shaikh
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
Petrol Diesel News
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?