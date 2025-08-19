मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, क्रेन से उतारे जा रहे यात्री

Mumbai News: मुंबई की मैसूर कॉलोनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर मोनोरेल फंस गई है, करीब 1 घंटे से यात्री मोनोरेल में फंसे हुए हैं.
Mumbai Monorail News: मुंबई में भीषण बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. इसी बीच मुंबई के मैसूर कॉलोनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर मोनोरेल फंस गई है. करीब एक घंटे से यात्री मोनोरेल में फंसे हुए है. क्रेन की मदद से यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है.
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की समस्या की वजह से मोनोरेल फंस गई है. क्रेन की मदद से यात्रियों को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है. इसे लेकर BMC के अतिरिक्त नगर आयुक्त अमित सैनी ने कहा, "अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं. बचाव अभियान जारी है.
अपडेट जारी है...
