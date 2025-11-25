Advertisement
मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस, पुलिस के हत्थे चढ़ा पुजारी

Mumbai News: मुंबई के चेंबूर में श्मशान भूमि में मौजूद काली माता मंदिर में धार्मिक विवाद हुआ है. यहां पर काली माता मंदिर के पुजारी ने मदर मेरी का वस्त्र पहनाया, जिसकी वजह से बवाल मच गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 25, 2025, 02:04 PM IST
Mumbai News: भगवान का मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक होता है. देशभर में ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर भारी संख्या में भक्त मत्था टेकने पहुंचते हैं. हालांकि कभी-कभी मंदिरों पर कुछ अराजकत्वों के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है. ऐसा ही एक मामला मुंबई के चेंबूर में श्मशान भूमि में मौजूद काली माता मंदिर से सामने आया है. यहां पर माता की मूर्ती पर मदर मेरी के वस्त्र पहनाने को लेकर बवाल हो गया है जिससे तनाव बढ़ गया है. 

सपने में आई थी काली मां
चेंबूर इलाके में हुए इस विवाद ने स्थानीय हिंदू समुदाय की भावनाओं को न ही आहत किया बल्कि तनाव बढ़ा दिया है. मामले की जांच करते हुए पुलिस ने मंदिर के पुजारी रमेश को गिरफ्तार कर लिया है, पुजारी रमेश का दावा है कि उन्होंने यह कदम देवी काली के एक सपने को देखते हुए उठाया था, जिसमें देवी ने उनसे मदर मेरी के रूप में पूजा करने को कहा था. हालांकि इस दावे को स्थानीय हिंदू संगठनों ने स्वीकार नहीं किया और पुजारी पर पैसे लेकर ये करने का आरोप भी लगाया है.

हिंदू संगठनों ने की कड़ी निंदा
हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला काम बताया. स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अन्य मामला
इसी साल मुंबई के विले पार्ले ईस्ट के कांबलीवाड़ी में 90 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को तोड़ दिया गया था. इस मंदिर को तोड़ने के बाद जैन समाज के लोग वहां पहुंचे और मूर्तियों को एक चबूतरे पर रखकर पूजा की थी. साथ ही साथ BMC की टीम के द्वारा की गई इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था और याचिका भी दायर की थी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत.

Mumbai News

Mumbai News
