बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट, फिर गढ़ी झूठी कहानी

Mumbai News: मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक मां ने अपनी 6 साल की बेटी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह बेटा चाहती थी. इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है.
Mumbai News: अक्सर देखा जाता है कि हर परिवार में माता-पिता को पुत्र की लालसा होती है, ये लालसा कई बार उनके लिए घातक हो जाती है जो बेटियों को जन्म देते हैं, इसके लिए उन्हें घर-परिवार के ताने भी सुनने पड़ते हैं. इससे निजात पाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है इसके बावजूद भी ये आलम लगातार देखा जाता रहा है, अब महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने एक 30 साल की महिला ने अपनी 6 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बेटा चाहती थी.
मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने एक 30 साल की महिला को अपनी छह साल की बेटी की कथित हत्या के आरोप में अरेस्ट किया है, उसने अपनी बेटी का कत्ल इसलिए किया क्योंकि महिला को बेटा पसंद था. कलंबोली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि महिला के पास बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है और वह अपने पति के साथ रहती है जो एक IT प्रोफेशनल हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 दिसंबर को महिला अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर आई और डॉक्टरों को बताया कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बच्ची अचानक बेहोश हो गई है. मेडिकल स्टाफ ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया. शुरू में एक्सीडेंटल डेथ का केस फाइल किया गया था, हालांकि पोस्टमॉर्टम जांच से पता चला कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया.
रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान, महिला ने कथित तौर पर माना कि उसने अपनी बेटी को इसलिए मार डाला क्योंकि वह एक बेटा चाहती थी और बच्चे की बोलने और भाषा की काबिलियत से खुश नहीं थी. पुलिस के मुताबिक महिला डिप्रेशन का इलाज करा रही है और उसने कहा कि बच्ची सिर्फ हिंदी बोलती है. आरोपी को एक लोकल कोर्ट ने 30 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जबकि आगे की जांच की जा रही है.
