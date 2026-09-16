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मुंबई: फेमस कैफे मोंडेग और महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर का लाइसेंस रद्द, फूड सेफ्टी में मिली कमियों के बाद FDA का एक्शन

मुंबई के फेमस कैफे मोंडेग पर एफडीए का डंडा चला है और फूड सेफ्टी में मिली कमियों के बाद लाइसेंस रद्द किया गया है. गत 11 सितंबर को एफडीए के अधिकारियों ने कैफे का निरीक्षण किया था और कमियों को उजागर किया था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 16, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:45 AM IST
मुंबई: फेमस कैफे मोंडेग और महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर का लाइसेंस रद्द, फूड सेफ्टी में मिली कमियों के बाद FDA का एक्शन
Image Credit: मुंबई में एफडीए ने एक्शन लेते हुए चार दुकानों के लाइसेंस रद्द किए. (फोटो- सोशल मीडिया)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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