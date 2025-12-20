Advertisement
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक

उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक

Mumbai News: महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर काफी ज्यादा हलचल है. इसी बीच महानगर पालिका चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है. पूर्व विधायक बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 20, 2025, 02:26 PM IST
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक

Mumbai News: महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है. पक्ष-विपक्ष इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दिया है. इसी बीच महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के बीच शिवसेना (यूबीटी) गुट को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, कल्याण रूरल सीट से पूर्व विधायक और उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद माने जाने वाले नेता सुभाष भोईर ने अब शिवसेना (उद्धव गुट) का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है.

सुभाष भोईर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, सुभाष भोईर शनिवार सुबह 11 बजे महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे. उनके इस फैसले को महानगर पालिका चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है. सुभाष भोईर ने वर्ष 2024 का विधानसभा चुनाव कल्याण रूरल सीट से शिवसेना (उद्धव गुट) के टिकट पर लड़ा था हालांकि, इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

इसके बावजूद वे उद्धव ठाकरे के मजबूत समर्थक के रूप में जाने जाते थे और लंबे समय तक उन्होंने ठाकरे परिवार के साथ अपनी निष्ठा बनाए रखी थी. कल्याण रूरल क्षेत्र में सुभाष भोईर की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनके भाजपा में जाने से स्थानीय राजनीति पर भी असर पड़ने की संभावना है. बता दें कि राज्य की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सदस्य पदों के लिए शनिवार सुबह 7:30 बजे से मतदान जारी है, मतदान प्रक्रिया शाम 5:30 बजे तक चलेगी, इस चरण में अध्यक्ष पदों के साथ-साथ विभिन्न निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के लिए भी वोटिंग हो रही है. 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, दोपहर तक यह साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र के इन छोटे शहरों और नगरों की सत्ता किसके हाथ में जाएगी. (आईएएनएस)

Mumbai News

