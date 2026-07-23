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'फिर आए, तो ‘ड्रग्स केस’ में फंसा देंगे...', मुंबई में वायरल वीडियो पर मचा सियासी घमासान; जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक वीडियो पर बवाल मच गया है. पुलिकर्मी पर छात्रों को ‘ड्रग्स केस’ में फंसाने की कथित धमकी का आरोप लगे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 23, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:00 PM IST
'फिर आए, तो ‘ड्रग्स केस’ में फंसा देंगे...', मुंबई में वायरल वीडियो पर मचा सियासी घमासान; जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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