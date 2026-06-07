'हाथ तो लगाकर देखो...', मुंबई में महिला के साथ ऑटो चालक की गंदी हरकत; वायरल वीडियो देख भड़के यूजर्स

Mumbai Viral News: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक ऑटो चालक पर महिला यात्री के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है. इस पूरी घटना से संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. कुछ लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पुलिस से एक्शन लेने की मांग की है.
दरअसल, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसमें एक ऑटो चालक महिला से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात कर रहा है. इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसको एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते हम नहीं लिख सकते हैं.
सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ऑटो में बैठी है. इस दौरान ऑटो चालक महिला के साथ अभद्र बातें करता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का है. इस वीडियो को खुद पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि ऐसी बातें सुनने के बाद वह हड़बड़ी में ऑटो से बाहर निकल जाती है. इसके साथ ही महिला ने पुलिस को भी टैग किया है. वहीं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने पुलिस से एक्शन लेने की बात कही है.
This autowala is saying
“AB PENIS JYADA STRONG AUR BADA HO GAYA HAI, CHUKAR DEKHO”
to a girl .
This is her ID . This is her INSTA story .
This is her insta ID .@MumbaiPolice any action ? pic.twitter.com/5T3NHkbSqL
— aree_shuklajii (@th_anonymouse) June 4, 2026
वीडियो के सामने आने के बाद खुद सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए. लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि मुंबई जैसे शहर में किसी ऑटो चालक ने महिला के साथ ऐसी बदतमीजी की है. मुंबई को आम तौर पर महिलाओं के लिए सबसे सेफ माना जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि यह चौंकाने वाला है, मुंबई को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है. वहीं, एक अन्य यूजर का कहना है कि मुंबई में यह क्या बकवास हो रही है?
इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है. एक्स पर वायरल हुए वीडियो का जवाब देते हुए पुलिस ने जांच के लिए संपर्क विवरण मांगे हैं. इसके बाद कुछ यूजर्स ने ऑटो के नंबर प्लेट की जानकारी दी है और ऑटो चालक के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है. फिलहाल पीड़िता ने अन्य कोई बयान इस मामले पर नहीं दिया है.