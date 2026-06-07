'हाथ तो लगाकर देखो...', मुंबई में महिला के साथ ऑटो चालक की गंदी हरकत; वायरल वीडियो देख भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ऑटो में बैठी है. इस दौरान ऑटो चालक महिला के साथ अभद्र बातें करता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का है. इस वीडियो को खुद पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि ऐसी बातें सुनने के बाद वह हड़बड़ी में ऑटो से बाहर निकल जाती है. इसके साथ ही महिला ने पुलिस को भी टैग किया है. वहीं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने पुलिस से एक्शन लेने की बात कही है.