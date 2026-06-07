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'हाथ तो लगाकर देखो...', मुंबई में महिला के साथ ऑटो चालक की गंदी हरकत; वायरल वीडियो देख भड़के यूजर्स

मुंबई में एक महिला के साथ ऑटो चालक ने राइड के दौरान बदतमीजी की. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. यूजर्स का कहना है कि मुंबई जैसे सुरक्षित शहरों में महिलाओं के साथ ऐसा सलूक वास्तव में हैरान करने वाला है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 07, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:05 PM IST
'हाथ तो लगाकर देखो...', मुंबई में महिला के साथ ऑटो चालक की गंदी हरकत; वायरल वीडियो देख भड़के यूजर्स
Image Credit: फोटो- स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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