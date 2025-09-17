पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'

Mumbai News: मुंबई में एक युवक ने एक हैरान करने वाला काम किया. उसने एक आवारा कुत्ते की हत्या कर दी. इसके बाद उस कुत्ते की आंख निकाल ली और उसके साथ खेलने लगा.
Maharashtra News: सड़क पर चलते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि आवारा कुत्ते इधर-उधर टहलते हैं. बीते दिन देशभर में इन आवारा कुत्तों को लेकर काफी बहस भी छिड़ी थी. इसी बीच मुंबई से एक हैरान-परेशान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर एक व्यक्ति ने क्रूरता दिखाते हुए आवारा कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया, इतना ही नहीं वो उसकी आंख निकाल कर उसके साथ खेलने लगा, ये चौंकाने वाला मामला मुंबई के मुंब्रा इलाके से सामने आया है.
मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि ये घटना मंगलवार शाम को हुई जब एक सार्वजनिक सड़क पर आवारा कुत्ते पर हमला किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी ने कुत्ते की आंख निकाल ली और राहगीरों के सामने उससे खेलता हुआ दिखाई दिया. परेशान लोगों ने तुरंत मुंब्रा पुलिस को सूचना दी. इसका वीडियो भी वायरल हुआ और वायरल वीडियो में दिखा कि युवक कुत्ते के शव के पास आराम से बैठा हुआ था.
इस वारदात के बाद पशु कल्याण समूह पुलिस स्टेशन पहुंचे और व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की मांग की. युवक पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया गया. साथ ही साथ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इस वारदात के बारे में जिसे ही जानकारी मिल रही है, वो पूरी तरह से हैरान हो गया कि लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? इस तरह से जानवरों के साथ बर्ताव कोई कैसे कर सकता है?
बीते दिन हुआ था विवाद
बीते दिन इंदौर में पालतू कुत्ते को लेकर विवाद देखने को मिला था. शिव सिटी में शिव मंदिर के पास निहालपुर मंडी में रहने वाले वीरेंद्र शर्मा ने एक शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि उनके पड़ोस में रहने वाले भूपेंद्र सिंह ने अपने पालतू कुत्ते का नाम शर्मा रखा है. भूपेंद्र सिंह जानबूझकर उनके सामने कुत्ते को शर्मा कहकर बुलाता है.
