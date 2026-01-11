Advertisement
trendingNow13070578
Hindi Newsदेशधमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स; क्या है विवाद?

धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स; क्या है विवाद?

nitesh rane house suspicious bag: नितेश राणे के मुस्लिम समुदाय और रोहिंग्या पर विवादित बयान और धमकी के बाद उनके घर के बाहर संदिग्ध बैग मिलने की सूचना मिली है और उन्हें धमकी भरे फोन भी आए हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स; क्या है विवाद?

nitesh rane house suspicious bag: इस बार के मुंबई महानगरपालिका चुनाव में काफी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है, कुछ दिनों पहले नितेश राणे ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कुछ विवादित बयान दिया था. जिसके बाद आज नितेश राणे के घर के बाहर संदिग्ध बैग मिलने की सूचना मिली है और उन्हें धमकी भरे फोन भी आए हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

क्यों हुआ बवाल?
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दे दिया था. राणे ने बयान मे कहा था कि वह कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं रहे और आज भी पूरे मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं. उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुस्लिमों का समर्थन किया और कहा कि उनके अधिकारों के पक्ष में वह खड़े हैं.

हालांकि, नितेश राणे ने सीधे तौर पर धमकी भी दी थी, उन्होंने कहा कि 15 जनवरी की तारीख याद रखना और अपना-अपना बैग तैयार रखना. राणे का कहना था कि 16 जनवरी के बाद मुंबई में कोई भी बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं रह पाएगा. कांदिवली में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे खुलेआम घोषणा की और कहा कि यह कदम मुंबई में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

नितेश राणे ने कहा कि मुंबई हिंदुओं और राष्ट्रवादियों की है. उन्होंने जोर देकर कहा कि शहर में किसी भी गैरकानूनी रूप से बसे बांग्लादेशी रोहिंग्या को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी. यह बयान बीएमसी चुनाव के मद्देनजर आया है, जिसमें राजनीतिक दल और नेता जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं. 

नितेश राणे का बयान और धमकी भरा संदेश चुनावी राजनीति में नई गर्माहट ला रहा है. उनके बयान ने नागरिकों और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ा दी है. वहीं चुनाव के लिए बने नए गठबंधन और दलों की रणनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है. मुंबई में राजनीतिक और सामाजिक माहौल फिलहाल तनावपूर्ण बना हुआ है.
यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

mumbaiNitesh Rane

Trending news

धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?