RSS नेता भैयाजी जोशी ने ऐसा क्या कहा, राउत बोले- लखनऊ में योगी जी के सामने कह सकते हैं क्या?

तमिलनाडु में भाषा को लेकर झगड़ा नया नहीं है. वहां से अक्सर ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है. अब भाषा का यह मामला मुंबई पहुंच गया है. ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने भाजपा और आरएसएस को सुना दिया. उन्होंने भाजपा के मार्गदर्शक, पॉलिसी मेकर और RSS के नेता भैयाजी जोशी का जिक्र करते हुए चैलेंज किया कि क्या ऐसी बातें आप लखनऊ जाकर कह सकते हैं? आखिर संघ के वरिष्ठ नेता ने कहा क्या था?

राउत ने कहा, 'वह (भैयाजी) कल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आए थे. यहां आकर ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र की राजधानी की भाषा मराठी नहीं है. मराठी नहीं हो सकती. यहां कोई भी आकर मराठी के बिना रह सकते हैं, काम कर सकते हैं.' उद्धव सेना के वरिष्ठ नेता ने सवाल पूछते हुए कहा कि आपको (भैयाजी जोशी) इस प्रकार का बयान देने का अधिकार किसने दिया?

VIDEO | Addressing a press conference in Thane, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, “BJP’s policy maker and RSS leader BhaiyyaJi Joshi came to Mumbai yesterday and said that Marathi isn’t the language of the capital (Mumbai). Who gave him this right? Can you go to Kolkata… pic.twitter.com/JE7OWjoBra

— Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2025