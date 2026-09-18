/ओलंपिया पर गाज: हॉलीवुड सितारे जहां आए, वहां कॉकरोच छाए; 108 साल पुराने कॉफी हाउस का लाइसेंस सस्पेंड, FDA का एक्शन

मुंबई के कोलाबा का मशहूर 108 साल पुराना ओलंपिया कॉफी हाउस सुर्खियों में है. फूड डिपार्टमेंट ने रेड में मिली तमाम अनियमितताओं और गंदगी के बाद इस मशहूर प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द कर दिया. जिसके बाद यहां ताला लटका है. अभी दो महीने पहले हॉलीवुड अभिनेता मैट डेमन और टॉम हॉलैंड और फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन की मेजबानी करने वाले कैफे के बाहर मक्खियां भिनभिना रही हैं. कभी कोलाबा का सबसे मशहूर माइलस्टोन रहे काफी हाउस अब बंद पड़ा है. ओलंपिया कॉफी हाउस से भी जब स्थानीय मीडिया ने उनकी प्रतिक्रिया जानी चाही तो उनसे संपर्क नहीं हो सका.
गंदगी के बीच कॉकरोचों की भरमार और खराब इंतजामों के आरोपों पर हुई कार्यवाई से लोग हैरान हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां हॉलीवुड सितारों के अलावा तमाम सेलिब्रेटी भी यहां की कॉफी का स्वाद ले चुके हैं.
फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के निरीक्षण में यहां कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप, फ्रिज में मांस के खून के अवशेष और खाद्य सामग्री रखने वाले इलाके में यूरिनल जैसी कई गंभीर खामियां मिली हैं.
शिकायत मिलने के बाद FDA की टीम ने 16 सितंबर को 108 साल पुराने ओलंपिया कॉफी हाउस का निरीक्षण किया. इस दौरान भोजन बनाने, उसे रखने और साफ सफाई की व्यवस्था में कई कमियां पाई गईं.
निरीक्षण में भोजन तैयार करने और बर्तन धोने की जगहों पर गंदगी मिली. खाना सीधे फर्श पर रखा जा रहा था. साफ पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड भी खराब हालत में पाए गए.
रेस्तरां परिसर में कॉकरोच और मक्खियां भी मिलीं. फ्रिज के अंदर मांस के खून के अवशेष पाए गए. इसके अलावा कच्चे शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग अलग रखने के नियमों का भी ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था. FDA टीम ने यह भी पाया कि खाना बनाने वाले कर्मचारी जरूरी सुरक्षात्मक कपड़े नहीं पहने थे. इस रेस्तरां में काम करने वाले 35 फूड हैंडलर्स में से 34 ने तो अनिवार्य फूड सेफ्टी ट्रेनिंग तक नहीं ली थी.
कैफे प्रबंधन निरीक्षण के दौरान पानी की जांच से जुड़ी जरूरी रिपोर्ट और सैनिटेशन के आवश्यक रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं करा सका. इन खामियों को देखते हुए FDA ने Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 32(3) और संबंधित नियमों के तहत ओलंपिया कॉफी हाउस का लाइसेंस निलंबित कर दिया.
लाइसेंस निलंबित रहने के दौरान कैफे किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ खरीद, तैयार, स्टोर, बेच या वितरित नहीं कर सकता. FDA की दोबारा जांच में जब तक सभी कमियां दूर नहीं हो जातीं और परिसर को संतोषजनक नहीं पाया जाता, तब तक लाइसेंस बहाल नहीं किया जाएगा.
ओलंपिया कॉफी हाउस की शुरुआत 1918 में सैयद मोहम्मद मेरब ने की थी. शुरुआत में यह इलाके का एक साधारण पड़ोस का भोजनालय था, लेकिन समय के साथ यह मुंबई के चर्चित कैफे में शामिल हो गया. पुराने जमाने का माहौल, लकड़ी के काउंटर और संगमरमर की टॉप वाली मेजें इसकी खास पहचान रही हैं. इस साल की शुरुआत में यहां टॉम हॉलैंड, क्रिस्टोफर नोलन और मैट डेमन के पहुंचने के बाद यह कैफे एक बार फिर सुर्खियों में आ गया था.
एचटी में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक FDA ने नायर अस्पताल की कैंटीन के खिलाफ भी स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की है. नायर अस्पताल के डीन डॉ. शैलेश मोहिते ने इस मामले पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया.
मुंबई में कुल सात खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं. इनमें वर्ली का मिलन पंजाब, मलाड का सद्गुरु स्वीट्स, घाटकोपर वेस्ट का विश्वास स्वीट्स एंड स्नैक्स, चेंबूर की ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड और घाटकोपर वेस्ट का ए 1 जनरल एंड ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं.
त्योहारी सीजन को देखते हुए FDA की कार्रवाई के दौरान 479 किलो खुला खोया जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 1,05,380 रुपये बताई गई. इसके अलावा 958 किलो स्वीट मावा भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 2,10,760 रुपये थी. इस तरह 3,16,140 रुपये कीमत का खोया और मावा जब्त होने के साथ प्रशासन ने इन खाद्य पदार्थों को बेहद गंदगी भरे माहौल में ले जा रहे वाहन को भी जब्त कर लिया.