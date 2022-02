'हिंदुस्तानी भाऊ' को पुलिस ने किया गिरफ्तार, छात्रों का भड़काने का आरोप

मुंबई: हिंदुस्तानी भाऊ (Hindustani Bhau) के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मुंबई पुलिस ने 'हिंदुस्तानी भाऊ' को छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है. 'हिंदुस्तानी भाऊ' का असली नाम विकास फाटक है. इस मामले में मुंबई पुलिस ने 'हिंदुस्तानी भाऊ' और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

बता दें कि मुंबई के धारावी में कल (सोमवार को) स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया था. स्टूडेंट्स की मांग है कि कोविड-19 के संकट के बीच 10वीं और 12वीं की परीक्षा को ऑनलाइन करवाया जाए. वो ऑफलाइन परीक्षा कराने का विरोध कर रहे हैं.

Mumbai: Social media influencer Vikas Fhatak, also known as 'Hindustani Bhau', arrested by Dharavi Police in connection with students' protest in Dharavi y'day over their demand for online exams for classes 10th & 12th, in view of #COVID19. FIR registered against Fhatak & others.

