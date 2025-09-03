जरांगे का अनशन समाप्त अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, मुंबई पुलिस ने दर्ज किए मामले

Manoj Jarange Protest: मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे और उनके सैंकड़ों समर्थक आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. जरांगे के समर्थकों के खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं.
Maratha Reserveation Movement: मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर नेता मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थक आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान प्रदर्शन में अवैध रूप से इकट्ठा होने और अशांति फैलाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं. पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन समेत अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए गए हैं.
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू
मुंबई पुलिस ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है. अवैध रूप से इकट्ठा होने और हिंसा फैलाने के आरोप में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में 3 FIR, MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में 2 FIR और जेजे पुलिस स्टेशन, कोलाबा पुलिस स्टेशन और आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में भी मामले दर्ज किए गए हैं.
मनोज जरांगे का अनशन समाप्त
बता दें कि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मंगलवार 2 सितंबर को अपनी ज्यादातर मांगें मान लिए जाने के बाद आमरण अनशन समाप्त कर दिया था. इसके बाद हजारों मराठा कार्यकर्ता मुंबई से अपने गांवों को लौट गए, जिसके चलते अब शहर में स्थिति सामान्य हो रही है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार 2 सितंबर 2025 को मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की थी. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर नाराजगी जताई थी. चीफ जस्टिस ने कहा था,' सड़कों पर जज के चलने की भी जगह नहीं है. हालात सामान्य करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी.' कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सड़कों से गाड़ियां हटाई जाएं और भीड़ नियंत्रित की जाए.
मुंबई में जाम की स्थिति
बता दें कि मनोज जरांगे मराठा समाज आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में धरना प्रदर्शन कर रहे थे. इस विरोध प्रदर्शन के बीच मुंबई में जगह-जगह जाम की स्थिति देखी गई. इस स्थिति में मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे के प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार करते हुए आजाद मैदान खाली करने का नोटिस भेजा था. हालांकि, मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे-पाटिल ने मंगलवार 2 सितंबर 2025 को सरकार से मांगें माने जाने के बाद अपना 5 दिन का अनशन समाप्त कर दिया था. उन्होंने जल संसाधन मंत्री व मंत्रिमंडलीय उपसमिति अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटिल के हाथों नींबू पानी पीकर अनशन तोड़ा था. (इनपुट- IANS)
FAQ
पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
मुंबई पुलिस ने मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अवैध रूप से इकट्ठा होने और अशांति फैलाने के आरोप में कई थानों में मामले दर्ज किए हैं.
किन थानों में मामले दर्ज किए गए हैं?
मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में 3 FIR, MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में 2 FIR और जेजे पुलिस स्टेशन, कोलाबा पुलिस स्टेशन और आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में भी मामले दर्ज किए गए हैं.
मनोज जरांगे का अनशन कब समाप्त हुआ?
मनोज जरांगे ने मंगलवार 2 सितंबर 2025 को अपनी ज्यादातर मांगें मान लिए जाने के बाद आमरण अनशन समाप्त कर दिया था.
मनोज जरांगे की मांगें क्या थीं?
मनोज जरांगे मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसमें उन्हें OBC कोटे में शामिल करने की मांग शामिल है.
