बिजनेस टाइकून नुस्ली नेविल वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में फैमिली के 7 लोगों पर FIR
देश

बिजनेस टाइकून नुस्ली नेविल वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में फैमिली के 7 लोगों पर FIR

उद्योगपति नुस्ली नेविल वाडिया (81), उनकी पत्नी मौरीन नुस्ली वाडिया (78), पुत्र नेस वाडिया (54), जहांगीर नुस्ली वाडिया (52), और अन्य सहित कुल सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और वित्तीय लाभ के इरादे से नकली दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:12 AM IST
देश के नामचीन कारोबारी घरानों में शुमार वाडिया परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. परिवार लंबे समय से भारत के बिज़नेस और कॉर्पोरेट जगत में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है, मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन ने मशहूर उद्योगपति नुस्ली नेविल वाडिया और उनकी पत्नी समेत कई लोगों के खिलाफ 30 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज की है. यह कार्रवाई फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर बोरीवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद की गई.

मुंबई पुलिस के मुताबिक, उद्योगपति नुस्ली नेविल वाडिया (81), उनकी पत्नी मौरीन नुस्ली वाडिया (78), पुत्र नेस वाडिया (54), जहांगीर नुस्ली वाडिया (52), और अन्य सहित कुल सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और वित्तीय लाभ के इरादे से नकली दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 331(2), 336(3), 339, 340(2), 61(2), और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. शिकायत में आरोप है कि वाडिया परिवार और अन्य ने वित्तीय लाभ के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया.

वाडिया परिवार पर जाली दस्तावेज पेश करने के आरोप
यह मामला मलाड में एक भूखंड से जुड़े 30 साल पुराने विकास समझौते से संबंधित है, जिसमें वाडिया और फेरानी होटल्स के बीच विवाद हुआ. फेरानी होटल्स को बिल्डर के. रहेजा के साथ मिलकर इस जमीन का विकास करना था, जिसमें वाडिया को बिक्री आय का 12 प्रतिशत हिस्सा मिलना था. 2008 में हिस्सेदारी और जमीन के प्रबंधन को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. फेरानी होटल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र चंदे (70) ने आरोप लगाया कि वाडिया परिवार ने 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक कमर्शियल मामले में जाली दस्तावेज पेश किए.

उद्योग जगत की बड़ी हस्ती हैं नुस्ली वाडिया
चंदे ने 15 मार्च 2025 को बांगुर नगर पुलिस स्टेशन और 24 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने बोरीवली कोर्ट का रुख किया. कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. नुस्ली वाडिया उद्योग जगत की दिग्गज हस्ती हैं, जबकि उनके बेटे नेस वाडिया किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) आईपीएल टीम के सह-मालिक रह चुके हैं. हाल ही में दर्ज की गई इस हाई-प्रोफाइल FIR के चलते कारोबारी और कानूनी हलकों में हलचल मच गई है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामला संवेदनशील और जटिल है, इसलिए विस्तृत जांच की जा रही है. आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के आधार पर तय होगी.

