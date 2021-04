Lockdown: युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की जताई इच्छा, मुंबई पुलिस ने दिया ऐसा जवाब; वायरल हुआ tweet

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण लगी पाबंदियों के बीच एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की इच्छा जताई और पुलिस से अनुरोध किया. इसपर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की हाजिर जवाबी ने लोगों का दिल जीत लिया है.

बता दें कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में धारा-144 लगू है जिसके तहत एक स्थान पर चार से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक है. इसके साथ ही वाहनों की आवाजाही को सीमित करने के लिए पुलिस ने रंग आधारित स्टीकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए जारी किया है.

पुलिस इन आदेशों का सख्ती से पालन करा रही है. इसी पृष्ठभूमि में अश्विनी विनोद नाम के व्यक्ति ने ट्विटर पर मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि वह गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है ऐसे में उसे अपने वाहन से जाने के लिए किस रंग के स्टीकर का इस्तेमाल करना चाहिए.

@MumbaiPolice what sticker should I use in order to go out and meet my girlfriend? I miss her

इसका जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने ‘हैशटैग घर में रहें सुरक्षित रहें' के साथ ट्वीट किया, ‘हम समझते हैं कि मान्यवर, यह आपके लिए जरूरी है लेकिन दुर्भाग्य से यह हमारी आवश्यक या आपात श्रेणी में नहीं आता. दूरी से दिल और करीब आते हैं और मौजूदा समय में आप स्वस्थ हैं. हम कामना करते हैं कि आप पूरे जीवन साथ रहें. यह महज एक दौर है.’

We understand it’s essential for you sir but unfortunately it doesn’t fall under our essentials or emergency categories!

Distance makes the heart grow fonder & currently, you healthier

P.S. We wish you lifetime together. This is just a phase. #StayHomeStaySafe https://t.co/5221kRAmHp

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 22, 2021