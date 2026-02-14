मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन

Mumbai Metro Pillar Collapse: मुंबई के मुलुंड वेस्ट में एक अंडर-कंस्ट्रक्शन मेट्रो रेल पिलर का एक हिस्सा कई गाड़ियों पर गिर गया, जिससे तीन से चार लोगों के घायल होने की आशंका है.
Mumbai Metro Pillar Collapse: मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया. मुलुंड वेस्ट में एक अंडर-कंस्ट्रक्शन मेट्रो रेल पिलर का एक हिस्सा कई गाड़ियों पर गिर गया, जिससे तीन से चार लोगों के घायल होने की आशंका है. यह घटना दोपहर करीब 12.20 बजे LBS रोड पर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास हुई. इस घटना की वजह से अफरा-तफरी मच गई है. घटना के बाद पुलिस टीम, मेट्रो स्टाफ, वार्ड अधिकारी और 108 एम्बुलेंस सर्विस के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया.
रिपोर्ट के मुताबिक घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, हालांकि उनकी हालत का तुरंत पता नहीं चल पाया है. अधिकारियों ने इलाके को घेर लिया, और बिजी LBS रोड पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम रहा. पिलर के गिरने का सही कारण अभी पता नहीं चला है.
क्या बोली BMC
इसे लेकर BMC ने कहा कि आज दोपहर 12.20 बजे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, LBS रोड, मुलुंड (W) के पास मेट्रो पिलर का एक हिस्सा गिर गया. कंस्ट्रक्शन के दौरान, सीमेंट मेट्रो पिलर का एक हिस्सा टूटकर एक रिक्शा पर गिर गया. मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेट्रो स्टाफ, वार्ड स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सर्विस मौके पर मौजूद हैं. ऑटोरिक्शा में 3-4 लोगों के घायल होने की संभावना है.
BMC says, "Part of metro pillar collapsed near Johnson & Johnson Company, LBS Road, Mulund (W) today at 12.20 pm. During construction, a part of cement metro pillar collapsed and fell onto a rickshaw. Mumbai Fire Brigade, Police, Metro staff, Ward staff, and 108 Ambulance…
