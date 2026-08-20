/फर्जी किन्नर बनकर फ्लैट में घुसा युवक, संतान सुख का झांसा देकर एयर होस्टेस से रेप; 100 CCTV खंगालकर दबोचा गया

मुंबई के पॉश इलाके पवई में एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां आस्था और अंधविश्वास की आड़ में एक आरोपी ने घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है. खुद को किन्नर बताकर वो एक सोसाइटी के फ्लैट में घुसा. 'बुरी नजर' उतारने और आशीर्वाद देने के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से महज 4 घंटे में आरोपी को धर दबोचा. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है.
पुलिस जांच के अनुसार, घटना दोपहर करीब 12:20 से 12:50 के बीच की है. आरोपी की पहचान अनिल शिंदे (28) के रूप में हुई है, जो महिलाओं के कपड़े पहनकर खुद को किन्नर बता रहा था.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पहले तो यह जानकारी जुटाई कि पवई में रहने वाले एक दंपत्ति की शादी को 4-5 साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था. घर में पति-पत्नी के साथ एक बुजुर्ग रिश्तेदार भी रहती हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता एयरहोस्टेस के रूप में काम करती है, बुधवार को वह छुट्टी पर थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका पति अस्वस्थ था और अस्पताल में भर्ती था. उसने कहा कि उसने आरोपी को फ्लैट में इसलिए आने दिया, क्योंकि उसने दावा किया था कि वह उसके परिवार पर लगे बुरे प्रभाव को दूर कर सकता है.
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने खुद को ट्रांसजेंडर बताकर पहले सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को चकमा दिया और तीसरी मंजिल पर पहुंच गया. दरवाजा घर की बुजुर्ग महिला ने खोला. आरोपी ने पहले बुजुर्ग महिला को आशीर्वाद देने का ढोंग किया, फिर बातों ही बातों में उसने यह जान लिया कि घर की बहू की शादी के कई साल बाद भी कोई संतान नहीं है.
आरोप है कि उसने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने के लिए एक अनुष्ठान करने की पेशकश की और फिर फ्लैट में एंट्री ली. महिला ने विश्वास में आकर जब उसे अंदर आने दिया तो आरोपी ने कथित तौर पर पानी छिड़का और पीड़िता को बेडरूम में ले जाकर आंखें बंद कर लेटने को कहा. इसके बाद अनुष्ठान के बहाने आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. फिर आरोपी ने आशीर्वाद के नाम पर पैसे मांगे और नकदी लेकर मौके से फरार हो गया.
पुलिस ने बताया कि महिला को तुरंत यह एहसास नहीं हुआ कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है. जाने से पहले, शिंदे ने कथित तौर पर महिला से कहा कि उसे जल्द ही संतान का सुख प्राप्त होगा और उससे पैसे मांगे. महिला ने कथित तौर पर उसे 2,000 रुपये दिए, जिसके बाद वह फ्लैट से चला गया. लगभग एक घंटे बाद महिला को घटना का एहसास हुआ और उसने अपने पति को सूचना दी. दंपति उसी शाम पवई पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया.
पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई और डीसीपी दत्ता नलावड़े के सुपरविजन में पुलिस टीम ने तुरंत इमारत और आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले.
इस दौरान एक फुटेज में आरोपी को ऑटो रिक्शा में बैठकर भागते देखा गया. पुलिस ने ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन नंबर से चालक का पता लगाया, जिसने कालवा के स्लम इलाके में आरोपी को छोड़ने की पुष्टि की. पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर कालवा में दबिश देकर अनिल शिंदे को दबोच लिया.
पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि वह एक पुरुष है और उसका परिवार किन्नर का रूप धरकर भीख मांगने का काम करता है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या उसने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और महाराष्ट्र के जादू-टोना व काला जादू विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.