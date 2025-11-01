Advertisement
मुंबई के स्टूडियो में फैला था पेट्रोल और रबर का घोल... 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? पुलिस की FIR में बड़ा खुलासा

मुंबई के पवई में उस स्टूडियों में चारों तरफ पेट्रोल फैलाया गया था. रबर का घोल बिखरा हुआ था जिससे आग तेजी से फैले. 17 बच्चे बंधक थे. पिस्तौल तानी गई थी... पुलिस ने एफआईआर में मुंबई बंधक कांड की पूरी जानकारी दी है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:21 AM IST
मुंबई के स्टूडियो में फैला था पेट्रोल और रबर का घोल... 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? पुलिस की FIR में बड़ा खुलासा

उस दिन पुलिस की टीम जब पवई स्टूडियो के अंदर पहुंची थी तो नजारा खौफनाक था. 17 बच्चों को बंधक बनाकर बैठे रोहित आर्य ने बच्चों की तरफ ही पिस्तौल तान रखी थी. आसपास हर जगह पेट्रोल छिड़का गया था और रबर का घोल फैलाया गया था. असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल वाघमारे की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि रोहित ने धमकी दी थी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह स्टूडियो को आग लगा देगा. 

सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल वाघमारे ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. अमोल वाघमारे ही स्टूडियो में फंसे बच्चों को बचाने के लिए तीन पुलिसकर्मियों के साथ परिसर में सबसे पहले दाखिल हुए थे. उन्होंने आत्मरक्षा में अपहरणकर्ता रोहित आर्य को गोली मार दी थी, जब उसने अपनी कमर में बंधी पिस्तौल कुछ सेकेंड के लिए बच्चों की तरफ तान दी, फिर उसे मेरी (अमोल) और मेरी टीम की तरफ तान दिया. वह गोली चलाने ही वाला था. 

बंधक संकट के बारे में अमोल वाघमारे ने बताया है कि वह दोपहर करीब 2 बजे RA स्टूडियो परिसर में पहुचे, जब वहां अफरातफरी मच गई. कुछ अभिभावक दौड़कर आए और चिल्लाने लगे कि उनके बच्चे फोन नहीं उठा रहे हैं. किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर रोहित आर्य नाम के एक व्यक्ति का वीडियो दिखाया जिसमें वह दावा कर रहा था कि उसने स्टूडियो के अंदर कई बच्चों को बंधक बना लिया है. वह धमकी दे रहा था कि अगर किसी ने दखल देने की कोशिश की तो वह उस जगह को जला देगा.

कुछ मिनट के भीतर एपीआई सोहेल सूबेदार और सीनियर पीआई सोनावणे मौके पर पहुंचे. माहौल काफी तनावपूर्ण था. पैरेंट्स चिल्ला रहे थे और हमें (पुलिस की टीम) स्टूडियो के बाहर से ही पेट्रोल की महक आने लगी थी. अपहरणकर्ता ने चारों तरफ पेट्रोल और रबर का घोल छिड़का हुआ था. आसपास काफी बैट्री भी थी. पुलिस ने डक्ट (पाइप जैसा रास्ता) के जरिए अंदर जाना शुरू किया और पहले फ्लोर के बाथरूम में पहुंच गई जहां बच्चे फंसे हुए थे. 

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक एफआई में बताया गया है कि बच्चों को पहली मंजिल पर बंधक बनाकर रखा गया था. वाघमारे, सब-इंस्पेक्टर राकेश नलावड़े, शिंदे फायर ब्रिगेड की मदद से बाथरूम की खिड़की से अंदर घुसे. हमने बाथरूम में बच्चों के रोने की आवाज सुनी. तभी रोहित आर्य अंदर आया और बच्चों को अकेला छोड़कर, लगभग दो-तीन फीट की दूरी पर उसने मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया फिर अपनी कमर में लगी पिस्तौल से गोली चलाने ही वाला था... खुद को, अपनी टीम और बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए मैंने अपनी सर्विस पिस्तौल से गोली चला दी और वह घायल हो गया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

hindi mumbai news

