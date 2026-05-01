मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 'मिसिंग लिंक' के खुल जाने से अब इस हाइवे पर चलने वाले यात्रियों को 30 मिनट की बचत होगी. इसके साथ ही दोनों शहरों के बीच सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित हो जाएगा. इसके पहले मुंबई-पुणे की यात्रा करने वालों के पास दो ही विकल्प थे या तो 94 किलोमीटर लंबा छह-लेन एक्सप्रेसवे या फिर पुराना नेशनल हाईवे-4.
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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सालों से जिस 'मिसिंग लिंक' का इंतजार था, वो आखिरकार अब हकीकत बन चुका है. पुलों और सुरंगों की एक जटिल लेकिन शानदार सीरीज से बना यह प्रोजेक्ट आज (1 मई) से आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है और इसके साथ ही दोनों शहरों के बीच सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित हो जाएगा. अब तक मुंबई और पुणे के बीच यात्रा करने वालों के पास दो ही विकल्प थे या तो 94 किलोमीटर लंबा छह-लेन एक्सप्रेसवे या फिर पुराना नेशनल हाईवे-4. लेकिन खोपोली टोल प्लाजा के पास आते-आते 10 लेन का ट्रैफिक छह लेन में सिमट जाता था, जिससे भारी जाम लगना आम बात थी.
वहीं घाट सेक्शन के तीखे मोड़, खड़ी चढ़ाई और मानसून में भूस्खलन जैसे खतरे इस सफर को और मुश्किल बना देते थे. यही वो समस्या थी, जिसका समाधान लेकर आया है 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट. करीब 13.3 किलोमीटर लंबा यह नया रास्ता 100 किमी/घंटा की रफ्तार से सफर करने की सुविधा देगा और कुल दूरी में 6 किलोमीटर की कटौती करेगा. इसका सीधा मतलब है कम से कम 30 मिनट का समय बचत. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसका उद्घाटन करेंगे. खास बात यह भी है कि इस प्रोजेक्ट के तहत बनी सुरंग दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क सुरंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकती है.
यह प्रोजेक्ट सिर्फ समय बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है. 19.8 किलोमीटर लंबे घाट सेक्शन में अक्सर दुर्घटनाएं होती रही हैं चाहे वो तीखे मोड़ों की वजह से हों या भारी वाहनों और टूरिस्ट ट्रैफिक के दबाव के कारण. हाल ही में फरवरी में एक गैस टैंकर पलटने से 32 घंटे तक एक्सप्रेसवे ठप हो गया था. मिसिंग लिंक इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान बनकर सामने आया है. महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) के एमडी अनिलकुमार गायकवाड़ के मुताबिक, इससे न सिर्फ हादसे कम होंगे, बल्कि सफर ज्यादा भरोसेमंद और सुगम बनेगा.
इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 6,695 करोड़ रुपये है. इसमें दो जुड़वां सुरंगें और दो बड़े वायाडक्ट (उच्च पुल) शामिल हैं, जिनमें से एक केबल-स्टे ब्रिज है. खोपोली से शुरू होकर यह रास्ता पहले एक वायाडक्ट से गुजरता है, फिर 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग से, और उसके बाद 125 मीटर ऊंचाई पर लोनावला की टाइगर वैली के ऊपर से निकलता है.
यहां बना 183 मीटर ऊंचा केबल-स्टे ब्रिज भारत का सबसे ऊंचा पुल माना जा रहा है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मानसून के दौरान तेज हवाओं, घने कोहरे और भारी बारिश का सामना कर सके.
इस प्रोजेक्ट का सबसे खास हिस्सा है 8.9 किलोमीटर लंबी और 22.3 मीटर चौड़ी सुरंग, जो लोनावला झील के नीचे करीब 180 मीटर गहराई में बनाई गई है. इसे बनाने के लिए सह्याद्रि की कठोर चट्टानों को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से काटा गया.
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2018 में हुई थी, लेकिन इसकी जरूरत 1995 में ही महसूस की जा चुकी थी. बीच में कोविड-19 और अन्य चुनौतियों की वजह से काम में देरी हुई, लेकिन आखिरकार 2021 के बाद इसे तेजी से पूरा किया गया.
आज, महाराष्ट्र दिवस के मौके पर जब इसका उद्घाटन हो रहा है, तो यह सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का शानदार नमूना और यात्रियों के लिए राहत की बड़ी खबर है. अब मुंबई से पुणे का सफर न सिर्फ छोटा होगा, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित भी.
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