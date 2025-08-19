Mumbai Rains: भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद

Mumbai Red alert Heavy Rainfall: मुंबई में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. सुबह से हो रही लगातार बारिश की वजह से जगह-जगह पानी भर गया है. कई इलाकों में कमर तक पानी जमा होने से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं. लोकल ट्रेनें देर से चल रही हैं और कई फ्लाइट्स भी रद्द करनी पड़ी हैं. हालात को देखते हुए प्रशासन ने सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और तेज बारिश की चेतावनी दी है. समुद्र में ऊंची लहरें उठने के कारण लोगों को समंदर किनारे जाने से मना किया गया है. बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी ऑफिस जाने वाले लोगों और मरीजों को हो रही है. लगातार बारिश ने मुंबई की रफ्तार को पूरी तरह थाम दिया है.

सड़क और रेल यातायात पर असर

लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर जगह-जगह जलभराव हो गया है. बोरीवली, अंधेरी, दादर और चेंबूर जैसे इलाकों में सड़कें दरिया जैसी नजर आ रही हैं. निचले इलाकों में हालात और भी खराब हैं. लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं और बेस्ट की कई बस रूट बदले गए हैं. सुबह से ही ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. आईएमडी ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है.

Travel Advisory With Mumbai drenched in heavy showers, several routes to the airport are witnessing waterlogging and sluggish traffic. This has, in turn, led to operational challenges, with delays in both departures and arrivals and we truly regret the inconvenience this may… — IndiGo (@IndiGo6E) August 19, 2025

रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच मुंबई सेंट्रल, परेल, दादर और वर्ली जैसे इलाकों में सिर्फ एक घंटे में 40 से 65 मिमी बारिश दर्ज की गई. पिछले 24 घंटे में विक्रोली में 194.5 मिमी, सांताक्रूज में 185 मिमी, जुहू में 173.5 मिमी और बांद्रा में 157 मिमी बारिश हुई. इस लगातार बरसात ने निचले इलाकों को पानी-पानी कर दिया है. कई जगहों पर दुकानें और घरों में भी पानी घुसने की खबरें हैं.

हवाई सेवाओं पर भी पड़ा असर

मुंबई एयरपोर्ट पर भी बारिश का असर दिखा. जलभराव और ट्रैफिक की वजह से यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने में दिक्कत हो रही है. इंडिगो समेत कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है. इंडिगो ने सोशल मीडिया पर यात्रियों से अपील की कि वे सामान्य समय से पहले एयरपोर्ट के लिए रवाना हों और निकलने से पहले मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर फ्लाइट की स्थिति चेक कर लें. कंपनी ने कहा कि उनकी टीमें हालात पर नजर रखे हुए हैं और ऑपरेशन सुचारु रखने की कोशिश कर रही हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में 21 अगस्त तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. कोंकण और घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. प्रशासन ने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने और समुद्र से दूर रहने की अपील की है. लगातार हो रही बारिश से साफ है कि मुंबई की रफ्तार थम सी गई है और फिलहाल लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है.