/आसमानी आफत में डूबी मायानगरी! मुंबई-ठाणे में भारी बारिश के बीच सरकारी लापरवाही ने ली 3 जानें; स्कूल बस हादसा, खुला मैनहोल और करंट ने मचाई तबाही

Mumbai Orange Alert: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उससे सटे इलाकों में मानसून की पहली भारी बारिश काल बनकर टूटी है. मौसम विभाग (IMD) द्वारा मुंबई के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किए जाने के बीच, शहर की रफ्तार पूरी तरह थम गई है.
लेकिन इस बारिश से ज्यादा चर्चा मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महावितरण की उस लापरवाही की हो रही है, जिसने महज 24 घंटे के भीतर तीन बेकसूर लोगों की जान ले ली. चेंबूर, साकीनाका और मुंब्रा में हुए इन हादसों ने प्री-मानसून तैयारियों के सरकारी दावों की पोल खोल दी है और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है.
चेंबूर के रोड नंबर 11 पर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते एक विशालकाय पेड़ उखड़कर सीधे यूनिवर्सल हाई स्कूल और तिलक नगर स्कूल के बच्चों को ले जा रही बस पर गिर गया. चीख-पुकार के बीच स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीमों ने कटर मशीनों का इस्तेमाल कर बस के मलबे से बच्चों को निकाला. इस हादसे में 11 साल के मासूम विहान श्रीवास्तव को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया. वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान था.
इस हादसे पर कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने गहरा दुख जताते हुए बीएमसी और सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है. वहीं, एनसीपी (शरद पवार) के विधायक रोहित पवार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सरकार को आड़े हाथों लिया. रोहित पवार ने कहा कि केवल छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराने से काम नहीं चलेगा. बड़े अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए. हर साल होने वाले इन प्री-मॉनसून ऑडिट्स का क्या फायदा, जब बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं?
दूसरा सबसे दर्दनाक वाकया साकीनाका इलाके में दोपहर करीब 12:26 बजे हुआ. यहां बीएमसी के मेंटेनेंस क्रू ने ड्रेनेज का भारी-भरकम कवर तो हटा दिया, लेकिन उस जगह पर कोई सेफ्टी बैरिकेड या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया. 60 वर्षीय असलम इसाक शेख उस वक्त वहां से गुजर रहे थे और फोन पर बात कर रहे थे. खुले मैनहोल का अंदाजा न होने के चलते वह सीधे उसमें जा गिरे और बारिश के पानी के तेज बहाव में लापता हो गए.
करीब तीन घंटे के कड़े सर्च ऑपरेशन के बाद उनकी लाश बरामद की गई. कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने इस पर एफआईआर दर्ज करने और वार्ड ऑफिसर को सस्पेंड करने की मांग की है. विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सदन में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, जबकि मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने इसे प्रशासन की गंभीर भूल मानते हुए पीड़ित परिवार को ₹10 लाख मुआवजे का एलान किया है.
मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा इलाके में बिजली विभाग की एक लापरवाही ने एक हंसती-खेलती 17 साल की लड़की की जान ले ली. मृतक लड़की के चाचा मोहम्मद चांदीवाला ने नम आंखों से बताया कि यह घटना भारी बारिश के दौरान हुई. वह सड़क के ठीक पार स्थित अपने पिता की दुकान पर जा रही थी. सड़क पर थोड़ा पानी जमा था, जिसमें बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से करंट उतरा हुआ था. जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसे जोरदार झटका लगा और वह मौके पर ही गिर गई. लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मुंब्रा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इस आसमानी आफत का असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों पर भी पड़ा. सायन-पनवेल हाईवे पर खारघर टोल प्लाजा के पास भारी बारिश के बीच एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया, जिससे हाईवे की कई लेन ब्लॉक हो गईं और मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. इसके अलावा, हमेशा की तरह दादर ईस्ट और सायन के गांधी मार्केट इलाके में कमर तक पानी भर गया है, जिससे लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है.
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों तक राहत मिलने के आसार नहीं हैं और भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. प्रशासन ने मुंबई के लोगों से अपील की है कि जब तक बेहद जरूरी न हो, वे अपने घरों से बाहर न निकलें.