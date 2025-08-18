Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश से ट्रैफिक पैदल... आज पूरे दिन रेड अलर्ट है
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश से ट्रैफिक पैदल... आज पूरे दिन रेड अलर्ट है

Mumbai Red Alert Heavy Rainfall: मुंबई में आज सुबह 4 घंटे में ही भारी बारिश हुई है. ऐसे 10 इलाकों में इतनी ज्यादा वर्षा हुई कि आवागमन प्रभावित हो गया. ट्रैफिक सुस्त हुआ और सड़क पर पानी लग गया. मुंबई में लगातार तीन दिन से थमकर बारिश हो रही है. कई इलाकों में BEST ट्रांसपोर्ट बस के रूट बदले गए हैं. आज पूरे दिन के लिए रेड अलर्ट है. लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:08 PM IST
Mumbai Rain Status: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कुछ घंटे की बारिश में ही पानी-पानी हो गई है. कई इलाके डूबने लगे हैं. उड़ानों और ट्रेनों पर भी असर पड़ा है. स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है. बोरीवली, ठाणे, कल्याण, पवई समेत तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में भारी बारिश हो सकती है. अगर आप मुंबई में रहते हैं तो बहुत जरूरी न हो तो आज के सारे प्लान कैंसल कर दीजिए और घर पर ही रहिए. खुद, मुंबई कमिश्नर ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि आज बेवजह यात्रा करने से बचें. मुंबई के अंधेरी सबवे में पानी भर गया है. 

मुंबई एयरपोर्ट का हाल

मुंबई में भारी बारिश के चलते हवाई और सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. दोपहर 2 बजे तक 9 फ्लाइटों की लैंडिंग रोकनी पड़ी. विजिबिलिटी काफी कम है. एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रवेल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि प्लीज, एयरपोर्ट पर थोड़ा ज्यादा समय लेकर निकलें. कई एयरलाइंस ने यात्रियों को पहले ही अलर्ट कर दिया है. मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन ने भी अपनी तरफ से कहा है कि मुंबई में भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस संबंधित एयरलाइंस के साथ चेक करते रहें और एयरपोर्ट पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लेकर निकलें. दरअसल, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पानी जमा होने से ट्रैफिक काफी स्लो है. कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है. उधर, कुछ लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं. 

मौसम का ताजा अपडेट 

- IMD ने सोमवार को बारिश को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया है जिसके बाद शहर के सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है. BMC ने बारिश के बीच सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी है. 
- मुंबई में भी बोरीवली, ठाणे, कल्याण, मुलुंड, पवई, सांताक्रूज, चेंबूर, वर्ली, नवी मुंबई और कोलाबा में रहने वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. शहर के कई इलाकों जलभराव देखा जा रहा है. इससे ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित है. माटुंगा का वीडियो देखिए.

सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज करने वाले 10 स्थानों की लिस्ट

आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक (केवल 4 घंटे में) मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई. बीएमसी ने सबसे अधिक वर्षा दर्ज करने वाले 10 प्रमुख स्थानों की सूची जारी की है. (वर्षा माप मिलीमीटर में)

चेंबूर अग्निशमन केंद्र – 140.80 मि.मी.

वर्षा जलवाहिनी कार्यशाला, दादर – 139.60 मि.मी.

बी. नाडकर्णी पार्क नगर पालिका शाला, वडाला – 133.20 मि.मी.

वरली सी फेस नगर पालिका शाला, वरली – 133.20 मि.मी.

सावित्रीबाई फुले नगर पालिका शाला, वरली नाका – 130.40 मि.मी.

आदर्श नगर शाला, वरली – 128.80 मि.मी.

फ्रॉजबेरी जलाशय, एफ दक्षिण कार्यालय – 118.80 मि.मी.

सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, परेल – 116.80 मि.मी.

जिलाधिकारी आवास नगर पालिका शाला, चेंबूर – 116.80 मि.मी.

एफ दक्षिण विभाग कार्यालय, परेल – 113.53 मि.मी.

पहले जारी हुआ था ऑरेंज अलर्ट फिर क्या हुआ?

हां, आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. इसके बाद मुंबई में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई, जो लगातार हो रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पुणे में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. इतना ही नहीं. पालघर, ठाणे, मुंबई शहर और उपनगरों, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सतारा घाट और कोल्हापुर घाट क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना है. प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है.

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर

