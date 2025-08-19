Mumbai Red alert Heavy Rainfall: मुंबई में चौथे दिन भी भारी बारिश से हालात बिगड़े, कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक और लोकल सेवाएं प्रभावित. एयरपोर्ट पर दिक्कत, घरों-दुकानों में पानी घुसा. महाराष्ट्र में अब तक 8 की मौत, रेड अलर्ट जारी.
Mumbai Red alert Heavy Rainfall: मुंबई में लगातार चौथे दिन भारी बारिश का सिलसिला जारी है. सोमवार को हुई तेज बरसात ने हालात और बिगाड़ दिए. जगह-जगह पानी भरने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. बोरीवली, अंधेरी, दादर और चेंबूर जैसे इलाके दरिया में तब्दील हो गए हैं. लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं, बेस्ट बसों के कई रूट बदले गए हैं और सुबह से ही ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटे और ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है.
लोग बोले- प्रशासन ने हमें परेशानी में धकेला
आईएएनएस से बातचीत में स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. अंधेरी वेस्ट के अनीस ने कहा, “हर साल यही होता है, अब तो आदत पड़ गई है. ऑफिस जाना मुश्किल हो गया है.” वहीं, अवधेश ने कहा, “सड़क पर गड्ढे और पानी दोनों हैं, गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है. प्रशासन ने कुछ किया होता तो हालात इतने खराब नहीं होते.” नवीन का कहना था कि पानी में गड्ढा नहीं दिखता और दफ्तर समय पर पहुंचना मुश्किल हो गया है. कृष्णा कुमार ने बताया कि उनकी गाड़ी गड्ढे में फंसकर डैमेज हो गई. वहीं रंजन जैसे कई लोगों के घरों में पानी घुस चुका है.
24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार सुबह सिर्फ एक घंटे में मुंबई सेंट्रल, परेल, दादर और वर्ली में 40 से 65 मिमी बारिश हुई. पिछले 24 घंटे में विक्रोली में 194.5 मिमी, सांताक्रूज में 185 मिमी, जुहू में 173.5 मिमी और बांद्रा में 157 मिमी बारिश दर्ज की गई. लगातार बरसात की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है और दुकानों-घरों में पानी घुसने की खबरें हैं.
हवाई और रेल यातायात प्रभावित
भारी बारिश का असर मुंबई एयरपोर्ट पर भी पड़ा है. जलभराव और ट्रैफिक की वजह से यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने में दिक्कत हो रही है. इंडिगो समेत कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से सामान्य समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की हैय लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं और बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है. इससे ऑफिस जाने वाले लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं.
अब तक 8 की मौत
लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा भी साबित हो रही है. पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र भर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए. प्रशासन ने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने और समुद्र से दूर रहने की अपील की है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 21 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा.
