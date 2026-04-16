'अवैध नहीं 40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज, मंदिर को किया टारगेट

Sanjay Gandhi National Park Mazar Case: महाराष्ट्र में वन विभाग ने संजय गांधी नेशनल पार्क में अवैध रूप से बनाई गई मजार को हटा दिया है. इसके बाद से ही नया विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वह मजार 40 साल से ज्यादा पुरानी है.
Trending Photos
Maharashtra News: मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में कथित रूप से अवैध रूप से बनाई गई एक मजार को वन विभाग द्वारा हटाए जाने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में रहने वाले स्थानीय मुस्लिम समुदाय द्वारा आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दावा है कि जिस मजार को तोड़ा गया है वह कोई नई संरचना नहीं थी, बल्कि 40 साल से अधिक पुरानी है. उनका कहना है कि यह मजार 'सैलानी बाबा' की याद में बनाई गई थी और हर साल यहां जुलूस भी निकाला जाता रहा है.
समुदाय के लोगों का कहना है कि इस जुलूस के लिए समय-समय पर पुलिस से अनुमति भी ली जाती रही है. इसलिए यह कहना कि यह मजार केवल एक सप्ताह पहले बनाई गई थी, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है. दूसरी ओर, कुछ हिंदू संगठनों ने इस निर्माण को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए इसे 'लैंड जिहाद' करार दिया था और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी. संगठनों के दबाव के बाद मंगलवार देर रात वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मजार को हटा दिया. अधिकारियों के मुताबिक यह ढांचा वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, इसलिए इसे हटाने की कार्रवाई की गई.
मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई वन विभाग की टीम ने नहीं बल्कि कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने की है. उनका कहना है कि जिन लोगों ने यह तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं. वहीं ZEE NEWS से बातचीत में संबंधित अधिकारियों ने पुष्टि किया है कि पूरी कार्रवाई वन विभाग के निर्देश पर और उनकी मौजूदगी में ही की गई है.
मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने यह भी स्वीकार किया है कि मजार का निर्माण अवैध रूप से किया गया था, लेकिन उनका कहना है कि उसी क्षेत्र में एक मंदिर भी मौजूद है, जिसे वे अवैध बता रहे हैं. उनका तर्क है कि यदि प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो न्याय सभी के साथ समान रूप से होना चाहिए. फिलहाल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में मजार हटाने की कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.