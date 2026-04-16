Advertisement
trendingNow13181422
Hindi Newsदेशअवैध नहीं 40 साल पुरानी है मजार..., वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज, मंदिर को किया टारगेट

'अवैध नहीं 40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज, मंदिर को किया टारगेट


Sanjay Gandhi National Park Mazar Case:  महाराष्ट्र में वन विभाग ने संजय गांधी नेशनल पार्क में अवैध रूप से बनाई गई मजार को हटा दिया है. इसके बाद से ही नया विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वह मजार 40 साल से ज्यादा पुरानी है.  

Written By  Ashwini Kumar Pandey|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अवैध नहीं 40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज, मंदिर को किया टारगेट

Maharashtra News: मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क  में कथित रूप से अवैध रूप से बनाई गई एक मजार को वन विभाग द्वारा हटाए जाने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में रहने वाले स्थानीय मुस्लिम समुदाय द्वारा आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दावा है कि जिस मजार को तोड़ा गया है वह कोई नई संरचना नहीं थी, बल्कि 40 साल से अधिक पुरानी है. उनका कहना है कि यह मजार 'सैलानी बाबा' की याद में बनाई गई थी और हर साल यहां जुलूस भी निकाला जाता रहा है. 

वन विभाग ने हटाई मजार 

समुदाय के लोगों का कहना है कि इस जुलूस के लिए समय-समय पर पुलिस से अनुमति भी ली जाती रही है. इसलिए यह कहना कि यह मजार केवल एक सप्ताह पहले बनाई गई थी, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है. दूसरी ओर, कुछ हिंदू संगठनों ने इस निर्माण को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए इसे 'लैंड जिहाद' करार दिया था और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी. संगठनों के दबाव के बाद मंगलवार देर रात वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मजार को हटा दिया. अधिकारियों के मुताबिक यह ढांचा वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, इसलिए इसे हटाने की कार्रवाई की गई.

मुस्लिम पक्ष का आरोप

मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई वन विभाग की टीम ने नहीं बल्कि कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने की है.  उनका कहना है कि जिन लोगों ने यह तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं. वहीं ZEE NEWS से बातचीत में संबंधित अधिकारियों ने पुष्टि किया है कि पूरी कार्रवाई वन विभाग के निर्देश पर और उनकी मौजूदगी में ही की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंदिर को बता दिया अवैध 

मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने यह भी स्वीकार किया है कि मजार का निर्माण अवैध रूप से किया गया था, लेकिन उनका कहना है कि उसी क्षेत्र में एक मंदिर भी मौजूद है, जिसे वे अवैध बता रहे हैं. उनका तर्क है कि यदि प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो न्याय सभी के साथ समान रूप से होना चाहिए. फिलहाल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में मजार हटाने की कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खब...और पढ़ें

TAGS

Mumbai News

Trending news

'40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज
Mumbai News
'40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज
चांदीवली की EVM-VVPAT जांच प्रक्रिया पर भड़के नसीम खान, क्यों मांगा 15 दिन का वक्त?
Maharashtra elections
चांदीवली की EVM-VVPAT जांच प्रक्रिया पर भड़के नसीम खान, क्यों मांगा 15 दिन का वक्त?
फुल प्रूफ सुरक्षा वाली जगह पर बड़ा कांड, BMC में बैठक के बीच पार्षद के पर्स से चोरी
bmc
फुल प्रूफ सुरक्षा वाली जगह पर बड़ा कांड, BMC में बैठक के बीच पार्षद के पर्स से चोरी
बहकाने वालों को पहचान लेती हैं महिलाएं,लोकसभा में प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना
priyanka gandhi
बहकाने वालों को पहचान लेती हैं महिलाएं,लोकसभा में प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना
गैंगस्टरों पर AI से नकेल कसेगी पंजाब पुलिस, एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की कुंडली
Punjab news
गैंगस्टरों पर AI से नकेल कसेगी पंजाब पुलिस, एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की कुंडली
'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
West Bengal Election 2026
'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
Delhi airport
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
नारी शक्ति के हक से क्रेडिट तक... महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की 9 बड़ी बातें
PM Modi
नारी शक्ति के हक से क्रेडिट तक... महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की 9 बड़ी बातें
घाटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, PAK कनेक्शन वाला नार्को आतंकी गुलजार अहमद गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, PAK कनेक्शन वाला नार्को आतंकी गुलजार अहमद गिरफ्तार
'मोदी भी उसका हकदार नहीं होगा...', वीमेन रिजर्वेशन बिल पर पीएम ने विपक्ष को सुनाया
women reservation
'मोदी भी उसका हकदार नहीं होगा...', वीमेन रिजर्वेशन बिल पर पीएम ने विपक्ष को सुनाया