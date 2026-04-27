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Vande Bharat Express: मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन पटरी से उतरी, पुणे स्टेशन के पास हादसा; मच गई अफरा-तफरी

मुंबई से सोलापुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22225 सोमवार शाम करीब 7:30 बजे जब पुणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच रही थी, तभी कोच C-15 का अगला पहिया अचानक पटरी से उतर गया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. ट्रेन से सभी यात्रियों को नीचे उतार लिया गया है और सभी को पुणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर भेजा गया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:08 PM IST
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Vande Bharat Express: मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन पटरी से उतरी, पुणे स्टेशन के पास हादसा; मच गई अफरा-तफरी

Vande Bharat Derail: मुंबई से सोलापुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार (27 अप्रैल) शाम पटरी से उतर गई. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब ट्रेन संख्या 22225 शाम करीब 7:30 बजे पुणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही थी. इसी दौरान कोच C-15 का अगला पहिया अचानक पटरी से उतर गया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. घटना की जांच में अधिकारी लग गए हैं. 

इस घटना को लेकर सेंट्रल रेलवे के मुख्य पीआरओ डॉ. स्पप्निल नीला के मुताबिक, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से सोलापुर जा रही वंदे भारत ट्रेन के चौथे कोच का एक पहिया डायमंड क्रॉसिंग पर पटरी से उतर गया. 

सभी यात्री सुरक्षित 

घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. सुरक्षा और ऐहतियात के तौर पर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर उतार दिया गया है.  घटनास्थल पर रेलवे प्रशासन की एक टीम मौके पर पहुंच गई है. प्रशासन फिलहाल पटरी से उतरे कोच को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में लगा है. अधिकारियों ने बताया कि युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है. 

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मौके पर जुटे लोग 

बता दें कि इस घटना के बाद मौके पर काफी लोग एकत्र हो गए हैं. रेलवे प्रशासन के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे हैं. यात्रियों को पुणे के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर पहुंचाया जा रहा है.  हालांकि, गनीमत इस बात की रही है कि इसमें किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है.  यात्रियों को इस बात की चिंता सता रही है कि वह कब अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे. 

क्या होती है डायमंड क्रॉसिंग?

डायमंड क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक का वो खास हिस्सा होता है, जहां अलग-अलग दिशाओं से आने वाली रेल की पटरियां क्रॉस करती हैं. इसका आकार हीरे यानी डायमंड जैसा दिखाई देता है. इसलिए इसे डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो ये रेल पटरियों का चौराहा होता है. जहां ट्रेनों के गुजरने के लिए कई ट्रैक आपस में जुड़े रहते हैं. आमतौर पर यहां चार दिशाओं से ट्रैक मिलते हैं. इसलिए इसे रेलवे नेटवर्क का बेहद अहम और संवेदनशील प्वाइंट माना जाता है.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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