नीरव मोदी की टूटेगी कमर, ईडी नीलाम करेगी मर्सिडीज, बैंक अकाउंट में जमा होगी रकम

Nirav Modi: ईडी ने नीरव मोदी की तीन गाड़ियों को जब्त किया था. इनमें सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज बेंज 4मैटिक एफएल 350 सीबीआई है, जिसकी कीमत 54 लाख रुपए है. वहीं दूसरी गाड़ी मर्सिडीज बेंज जीएलई 250 है, जिसकी कीमत 39 लाख रुपए है. इसके अलावा नीरव मोदी की एक साढ़े सात लाख रुपए की स्कोडा सुपर्ब एगिलेंस गाड़ी को भी ईडी ने जब्त किया था.
Diamond merchant Nirav Modi: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ईडी की तरफ से जब्त की गई संपत्ति को लेकर मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने ईडी को नीरव मोदी के जब्त किए गए दो वाहनों की नीलामी करने की अनुमति दे दी है, साथ ही ईडी को नीलामी से मिलने वाले पैसे को एक राष्ट्रीय बैंक में जमा करवाने के आदेश भी दिए हैं. दरअसल, सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ए.वी गुजराती ने ईडी को नीरव मोदी की मर्सिडीज बेंज जीएलई 250 और स्कोडा सुपर्ब एलगिंस को नीलाम करने की परमिशन दी है. क्योंकि समय के साथ इन गाड़ियों की कीमत घट रही है और नीरव मोदी के अलावा दूसरे आरोपियों के खिलाफ अभी मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है.
कोर्ट में तर्क
मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत की तरफ से यह फैसला, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की धारा 15 और नियम 4 के तहत दर्ज मामले पर सुनवाई के दौरान दिया गया है. नीरव मोदी की ये गाड़ियां पीएमएल की धारा 3 और 4 के तहत जब्त की गई थी. जब्त की गई गाड़ियों को बेचने के लिए कोर्ट में स्पेशल प्रॉसिक्यूटर की तरफ से तर्क दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि समय के साथ ये गाड़ियां खराब हो रही हैं और इनके रखरखाव में भी खर्चा लगातार बढ़ रहा है.
गाड़ियों की कीमत करोड़ों में
दरअसल, ईडी ने नीरव मोदी की तीन गाड़ियों को जब्त किया था. इनमें सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज बेंज 4मैटिक एफएल 350 सीबीआई है, जिसकी कीमत 54 लाख रुपए है. वहीं दूसरी गाड़ी मर्सिडीज बेंज जीएलई 250 है, जिसकी कीमत 39 लाख रुपए है. इसके अलावा नीरव मोदी की एक साढ़े सात लाख रुपए की स्कोडा सुपर्ब एगिलेंस गाड़ी को भी ईडी ने जब्त किया था, लेकिन फिलहाल विशेष अदालत ने दो गाड़ियों को ही नीलाम करने की अनुमति दी है. न्यायाधीश गुजराती ने नीरव मोदी को लेकर भी टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि उनसे जवाब मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है.
