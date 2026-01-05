Advertisement
मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, पुलिस और बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी

मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, पुलिस और बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी

Tata Memorial Hospital Mumbai: मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल को सोमवार को बम की धमकी भरा ईमेल मिला, जिससे हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को जानकारी दी. मुंबई पुलिस, बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:53 PM IST
Tata Hospital Bomb Threat: मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अस्पताल को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ. ईमेल में दावा किया गया था कि अस्पताल परिसर में बम रखा गया है. सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने तुरंत मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी. मुंबई पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, अस्पताल में बम होने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गईं. सूचना पाकर मुंबई पुलिस की कई टीमें, बम निरोधक दस्ता (बम स्क्वॉड) और अन्य सुरक्षा इकाइयां मौके पर पहुंची. फिलहाल अस्पताल में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है. बम स्क्वॉड द्वारा बारीकी से जांच की जा रही है.

 अभी तक नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु

मुंबई पुलिस ने बताया कि धमकी भरा ईमेल किसने भेजा, उसका मकसद क्या है और यह किसी शरारत का हिस्सा है या किसी बड़ी साजिश से जुड़ा है. इन सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है. साइबर सेल भी ईमेल की तकनीकी जांच में जुट गई है ताकि मेल भेजने वाले की पहचान की जा सके. जानकारी के अनुसार, अभी तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर हर पहलू से जांच की जा रही है. 

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मुंबई या देश के अन्य हिस्सों में इस तरह की धमकियां सामने आई हैं. इससे पहले, 18 दिसंबर को मुंबई के बांद्रा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. धमकी भरे ईमेल के बाद मुंबई पुलिस, बम निरोधक दस्ता समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। काफी देर तक चली जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ.

ये भी पढ़ें: पहले दोस्ती फिर शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन के लिए बनाया प्रेशर; मना करने पर ऑनलाइन कर दी फोटो नीलाम

इसी तरह, 1 दिसंबर को मुंबई के सांताक्रूज इलाके में स्थित एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई थी. उस समय स्कूल प्रशासन ने तुरंत मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी थी. मौके पर पहुंची टीमों ने स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन वहां भी कोई विस्फोटक नहीं मिला था. पुलिस ने उस मामले में भी धमकी को झूठा बताया था.

