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महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा चलाने के लिए अब मराठी जानना जरूरी होगा, सरकार के फैसले से उड़ी लाखों ड्राइवरों की नींद

Mumbai news: मुंबई और महाराष्ट्र के उन मेहनती लोगों की जिनको लेकर एक ऐसा कानून लागू करने की कोशिश हो रही है, जिससे उनके सामने बेरोजगारी का संकट आने वाला है. दरअसल महाराष्ट्र में अब रिक्शा और टैक्सी चलाने के लिए सिर्फ स्टीयरिंग थामना काफी नहीं होगा, इसके साथ उन्हें हाथ में कलम पकड़कर मराठी भाषा की परीक्षा भी देनी होगी. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:25 AM IST
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महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा चलाने के लिए अब मराठी जानना जरूरी होगा, सरकार के फैसले से उड़ी लाखों ड्राइवरों की नींद

Maharashtra Auto permit news: मुंबई में रहने वाले लाखों उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी ड्राइवरों की रातों की नींद उड़ी हुई है. महाराष्ट्र की सरकार ने यह एलान किया है कि 1 मई 2026 यानी महाराष्ट्र दिवस के खास अवसर पर राज्य के हर ऑटो और टैक्सी ड्राइवर का मराठी टेस्ट लिया जाएगा. परिवहन मंत्री का कहना है कि जो ड्राइवर मराठी लिख पढ़ या बोल नहीं पाएगा उसका लाइसेंस और परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. यह अभियान मुंबई के सभी 59 आरटीओ दफ्तरों में एक साथ शुरू होने वाला है. क्या ये फैसला सिर्फ मराठी भाषा के सम्मान के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा सियासी गणित छिपा है.

क्या वाकई इस फैसले से मुंबई की पहचान खतरे में है जिसे हम मिनी इंडिया कहते हैं. इसके लिए खबर के पीछे के आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी में इस फैसले का असली असर छिपा है.

परमिट की नई 'अग्निपरीक्षा'

मुंबई और आसपास के इलाकों में करीब 5 लाख ऑटो और टैक्सी ड्राइवर हैं इनमें से लगभग 70 फीसदी यानी साढ़े तीन लाख ड्राइवर उत्तर भारत से आए हिंदी भाषी हैं महाराष्ट्र की कुल आबादी में लगभग 13 फीसदी लोगों की मातृभाषा हिंदी है मुंबई शहर में रहने वाला हर चौथा व्यक्ति यानी 25 फीसदी आबादी हिंदी बोलती है. इसका सबसे संवेदनशील पहलू ये है कि क्या भाषा किसी की बरसों पुरानी रोजी रोटी छीनने का आधार हो सकती है. मुंबई हमेशा से अपनी बहुसांस्कृतिक पहचान के लिए जानी जाती रही है.

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यहां का ऑटो रिक्शा वाला हो या बड़ा कारोबारी, सब एक दूसरे की भाषा और जज्बात समझते आए हैं. अचानक भाषा की इस दीवार से उन ड्राइवरों में डर बैठ गया है जो शायद मराठी समझ तो लेते हैं, लेकिन स्कूल न जाने की वजह से उसे लिख नहीं सकते. मुंबई में ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले पर अब संवैधानिक बहस शुरू हो गई है. इसलिए संविधान में दिए अनुच्छेदों के उपायों को समझना जरूरी है.

बहुत से लोग अनुच्छेद 16(2) का जिक्र कर रहे हैं जो कहता है कि सरकारी नौकरी में धर्म जाति या जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता. लेकिन सरकार ने यहां एक कानूनी पेच फंसाया है. सरकार का तर्क है कि ऑटो या टैक्सी चलाना कोई सरकारी नौकरी नहीं है बल्कि यह एक कमर्शियल परमिट है. इसलिए वहां स्थानीय भाषा की शर्त रखी जा सकती है. क्योंकि मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में पहले से ही स्थानीय भाषा के ज्ञान की बात कही गई है. अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत कानून के सामने देश के हर नागरिक को बराबर मानता है. भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी पेशा अपनाने की आजादी देता है और हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने और आजीविका कमाने का अधिकार देता है.

तमाम यूनियनें इन्हीं संवैधानिक अधिकारों के आधार पर इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं. लेकिन इसमें भी कानूनी लड़ाई लंबी है. यानी चुनौती कम नहीं है. ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए महाराष्ट्र में लागू होने वाले इस नियम के पीछे तर्क है कि ड्राइवर को स्थानीय भाषा आनी ही चाहिए ताकि वो सवारियों से बात कर सकें. इसके साथ-साथ ट्रैफिक के निर्देश पढ़ सके और मराठी भाषा का सम्मान तो उसे करना ही चाहिए.

सरकार ने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया लेकिन आने वाले समय में इसके परिणाम किस तरह के सामने आएंगे? जानकारों का मानना है कि हिंदी भाषी लोगों के साथ भेदभाव तो होगा ही साथ ही यह नियम भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता खोल सकता है. आरटीओ ऑफिस में यह तय करना कि किस ड्राइवर ने मराठी सही लिखी है और किसने गलत? यह पूरी तरह से अफसर की मर्जी पर होगा. इससे रिश्वतखोरी बढ़ने का खतरा भी है.

मराठी मानुष कार्ड: कांग्रेस

इसके पीछे की सियासत को डिकोड करना भी जरूरी है. दरअसल, इसे शिवसेना के शिंदे गुट का मराठी मानुष कार्ड माना जा रहा है. 1 मई को महाराष्ट्र दिवस है और इसी दिन इसे लागू करना एक बड़े राजनीतिक संदेश की तरह देखा जा रहा है. विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के समय ध्रुवीकरण करने के लिए यह स्टंट किया जा रहा है. किसी भी राज्य की भाषा का सम्मान होना चाहिए. लेकिन जब भाषा का इस्तेमाल लाखों लोगों को बेरोजगार करने के लिए होने लगे तो वह अस्मिता से ज्यादा राजनीतिक हथियार लगने लगती है. अगर साढ़े तीन लाख ड्राइवर एक साथ सड़क से हट गए तो मुंबई की लाइफलाइन/लोकल ट्रांसपोर्ट पूरी तरह चरमरा जाएगा. इसका असर हर आदमी की जेब और सफर पर पड़ेगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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