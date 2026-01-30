400 मीटर के 18000 रुपये! टैक्सी ड्राइवर ने अमेरिकी महिला से वसूली मोटी रकम, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे

Crime: मुंबई में सहार पुलिस ने एक अमेरिकी महिला से ठगी के आरोप में टैक्सी ड्राइवर देशराज यादव को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने एयरपोर्ट से 400 मीटर दूर होटल तक ले जाने के लिए महिला से 18 हजार रुपये वसूले. सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की.
Mumbai Crime: मुंबई के सहार पुलिस ने अमेरिकी महिला से ठगी के आरोप में एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 50 वर्षीय देशराज यादव के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, देशराज यादव ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित एक पांच सितारा होटल तक सिर्फ 400 मीटर की दूरी के लिए महिला से 18 हजार रुपए वसूल लिए. यह घटना 12 जनवरी को हुई, जब महिला अमेरिका से मुंबई पहुंची थी.
महिला ने हवाई अड्डे से होटल जाने के लिए टैक्सी ली, लेकिन ड्राइवर ने उसे सीधे होटल नहीं पहुंचाया. इसके बजाय वह उसे अंधेरी (पूर्व) इलाके में करीब 20 मिनट तक घुमाता रहा और फिर उसी इलाके में वापस लाकर होटल के सामने उतार दिया. इसके बाद उसने भारी भरकम किराया मांग लिया और 18 हजार रुपये वसूल लिए. महिला ने बताया कि ड्राइवर के साथ एक और व्यक्ति भी था, जिसने इस ठगी में मदद की.
पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी
मामला तब सुर्खियों में आया जब पीड़िता अर्जेंटीना एरियनो ने 26 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी आपबीती साझा की. उसने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताया गया. यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और एक लाख से ज्यादा बार देखा गया. पोस्ट देखते ही लोगों ने पुलिस को टैग किया और कार्रवाई की मांग की.
हालांकि, महिला से सीधे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन, सहार पुलिस ने 27 जनवरी को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया. पुलिस ने महज तीन घंटे के भीतर आरोपी ड्राइवर को ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि ड्राइवर ने जानबूझकर लंबा चक्कर लगाकर महिला को ठगा. यह घटना मुंबई में पर्यटकों के साथ ठगी के कई मामलों में से एक है. पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है. विदेशी पर्यटकों से अपील की गई है कि वे हमेशा मीटर से चलें. ऐप आधारित कैब का इस्तेमाल करें या आधिकारिक प्रीपेड टैक्सी चुनें.
