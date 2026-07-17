/आखिरी इच्छा पूरी करने को बेटी के शव के साथ शादी को अड़ा परिवार, प्रेमी के घर डेड बॉडी लेकर पहुंचे पिता!

मुंबई में एक लड़की ने बॉयफ्रेंड के शादी से इनकार करने पर सुसाइड कर लिया. लड़की के सुसाइड करने पर घर वालों ने दावा किया है कि शादी न हो पाने के तनाव में ही बेटी ने ये कदम उठाया है. घरवालों ने मांग की है कि जीते-जी बेटी की जो इच्छा पूरी नहीं हो सकी, अब वे उसकी मृत्यु के बाद पूरा करना चाहते हैं. परिवार ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पोस्टह्यूमस वेडिंग (मृत्यु के बाद विवाह) की मांग कर दी. ये मामला इलाके में चर्चा में बना हुआ है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की एक 24 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ए. कीर्थि ने 14 जुलाई को अपने पीजी रूम में फांसी लगाकर जान दे दी. परिवार का कहना है कि प्रेमी से शादी न हो पाने के तनाव के कारण उनकी बेटी ने जान दी है. अब परिवार उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है. यानी, मृत्यु के बाद वे बेटी की शादी की रस्म निभाना चाहते हैं. उन्होंने मांग की है कि लड़का मंगलसूत्र पहना दे. अपनी तरह का ये अनोखा मामला सामने आया है.
कीर्थि गुंटूर जिले के प्रथीपाडु मंडल के कोंड्रुपाडु गांव की रहने वाली थी. कीर्थि मुंबई के अंधेरी में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी. कीर्थि की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए प्रकाशम जिले के पोंडुरु गांव निवासी युवक साई सुमंत से हुई थी. दोनों पिछले करीब 8 साल से रिश्ते में थे.
साई सुमंत कतर में हार्डवेयर इंजीनियर है. आरोप है कि सुमंत ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से कीर्थि तनाव में रहने लगी. इसी के चलते उसने जान दे दी. 14 जुलाई को कीर्थि मुंबई में अपने PG रूम में अकेली थी. शाम को जब उसका कमरा बंद मिला तो PG संचालक ने दरवाजा तोड़कर देखा. कीर्थि पंखे से लटकी हुई मिली. उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉट डेड घोषित कर दिया.
तंगुटुरु पुलिस के मुताबिक कीर्थि के परिवार ने दावा किया कि मौत से पहले उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी. वह चाहती थी कि उसका अंतिम संस्कार उसके प्रेमी साई सुमंत के पैतृक गांव पोंडुरु में किया जाए.
कीर्थि के परिजन सुसाइड की जानकारी मिलते ही मुंबई पहुंच गए. वहां से वे सीधे सुमंत के गांव बेटी की बॉडी लेकर पहुंच गए. परिवार ने सुमंत के घर के सामने शव रखकर मांग की कि सुमंत कतर से लौटे और उनकी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधे, ताकि उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो सके. इस दौरान दोनों परिवारों के बीच विवाद भी हुआ.
तंगुटुरु के सब-इंस्पेक्टर फणी भूषण के मुताबिक काफी देर बाद सुमंत का परिवार कीर्थि का अंतिम संस्कार गांव में ही करने पर राजी हुआ. तब जाकर कीर्थि के परिवार ने गांव में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया. इस मामले की इलाके में काफी चर्चा है. उधर मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.