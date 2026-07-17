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आखिरी इच्छा पूरी करने को बेटी के शव के साथ शादी को अड़ा परिवार, प्रेमी के घर डेड बॉडी लेकर पहुंचे पिता!

मुंबई में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया. लड़की के परिजनों का कहना है कि बेटी एक युवक के साथ रिलेशनशिप में थी. मतभेद के कारण शादी टल रही थी. अब जान जाने के बाद परिवार का कहना है कि वे बेटी का अंतिम संस्कार करने से पहले उसकी शादी करना चाहते हैं. ये अजीबोगरीब मामला आंध्र प्रदेश का है. पढ़ें ये पूरी खबर.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 17, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:47 PM IST
आखिरी इच्छा पूरी करने को बेटी के शव के साथ शादी को अड़ा परिवार, प्रेमी के घर डेड बॉडी लेकर पहुंचे पिता!

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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