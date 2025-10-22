Advertisement
Hindi Newsदेश

मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान


Air India Flight Technical Issue:  मुंबई से अमेरिका जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी समस्याएं आ गईं, जिसके बाद विमान को वापस लौटाना पड़ेगा. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 22, 2025, 02:13 PM IST
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान

Air India Flight:  मुंबई से अमेरिका के न्यू जर्सी के नेवार्क शहर जाने वाली फ्लाइट में उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी हो गई, जिसके चलते फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा. एयर इंडिया ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है. एयरलाइन ने विमान की खराबी को लेकर जानकारी दी. बाद में यात्रियों की सुविधा के लिए एक एडिशनल फ्लाइट शेड्यूल की. इसके साथ ही यात्रियों के रहने-खाने की व्यवस्था भी की गई. 

एयरलाइन में आई खराबी 

एयरलाइन की ओर से कहा गया,' 22 अक्टूबर को मुंबई से न्युवार्क जाने वाले विमान AI 191 के चालक दल को एक संदिग्ध तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद विमान को मुंबई वापिस लौटाना पड़ा. विमान सुरक्षित रूप से मुंबई वापस आ गया और विमान का आवश्यक निरीक्षण किया जा रहा है.' हालांकि, शुरुआती बयान में अभी तक विमान में सवार कुल यात्रियों की संख्या और एयरलाइन के प्रस्थान और वापसी के समय की जानकारी नहीं दी गई थी. फ्लाइट के लिए तय सामान्य शेड्यूल के अनुसार, एआई191 फ्लाइट मुंबई से रात 01:10 बजे (भारतीय मानक समय) पर प्रस्थान करती और 16 घंटे 15 मिनट की यात्रा के बाद सुबह 07:55 बजे (EDT) न्युवार्क पहुंचती.  

ये भी पढ़ें- बढ़ रहे हैं जंगल, वन क्षेत्र के मामले में भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा 

विदेशी हवाई अड्डे पर फंसे यात्री 

फ्लाइट कैंसल होने के कारण न्युवार्क से मुंबई वापस आने वाली फ्लाइट एआई144 भी कैंसल कर दी गई. इससे पहले पिछले शुक्रवार को दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद यह मिलान हवाई अड्डे पर रुकी रही, जिससे दिवाली से ठीक पहले 250 से ज्यादा यात्री विदेशी हवाई अड्डे पर फंस गए थे. एयरलाइन के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (वीटी-एएनएन) को मिलान में उतरते समय तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे विमान दिल्ली के लिए वापस यात्रा नहीं कर सका. इसके बाद एयर इंडिया ने 17 अक्टूबर से मिलान में फंसे 256 यात्रियों को वापस लाने के लिए 19 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली के लिए एक एडिशनल फ्लाइट शेड्यूल की.  

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत, वन्यजीव संरक्षण पर बड़ा संकट 

 

यात्रियों को मिली सुविधा 

एयरलाइन ने दावा किया कि कंपनी ने प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने और भोजन सहित सभी तत्काल सहायता प्रदान की. इसके अलावा यात्रियों को उनकी सुविधा के अनुसार फुल रिफंड या कॉम्प्लिमेंटरी रिशेड्यूलिंग की भी पेशकश की गई. इसी तरह की एक घटना इसी वर्ष 16 अगस्त को हुई थी, जब इसी रूट पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट तकनीकी समस्या के कारण रद्द कर दी गई थी, जिसकी जानकारी पुशबैक के दौरान लगी थी. एयर इंडिया के अनुसार विमान के प्रस्थान की तैयारी के समय ही एक मेंटेनेंस टास्क निर्धारित किया गया था. (इनपुट-आईएएनएस) 

FAQ 

एयर इंडिया की कौन-सी फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण लौटी? 

मुंबई से न्यू जर्सी के नेवार्क जाने वाली फ्लाइट AI 191 तकनीकी खराबी के कारण लौटी. 

यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की गई? 

एडिशनल फ्लाइट, रहने-खाने की सुविधा, और फुल रिफंड या फ्री रिशेड्यूलिंग की पेशकश की गई. 
 

