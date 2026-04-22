‘चले जाओ यहां से!’ मुंबई ट्रैफिक में फंसी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, मंत्री-पुलिस को लगाई फटकार

मुंबई के वर्ली इलाके में एक तरफ प्रदर्शन का शोर था, तो दूसरी तरफ एक महिला की नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी. यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि जनहित के मुद्दों पर होने वाले आंदोलनों और आम जनता की परेशानियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए.
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मंगलवार (21 अप्रैल) के दिन मुंबई के वर्ली इलाके में खासा हंगामेदार रहा. महिलाओं के आरक्षण विधेयक के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे. प्रदर्शन तो अपने मकसद के लिए था, लेकिन इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी साफ दिखा. वर्ली की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और देखते ही देखते पूरा इलाका भीषण ट्रैफिक जाम की चपेट में आ गया. इसी जाम में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन भी फंस गए. वह मौके पर मौजूद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और प्रदर्शन से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे. तभी अचानक माहौल बदल गया.
जाम में काफी देर से फंसी एक महिला का सब्र जवाब दे गया. गुस्से से भरी वह सीधे मंत्री के पास पहुंची और उन्हें खरी-खोटी सुनाने लगी. महिला का कहना था कि इस तरह के प्रदर्शनों की वजह से आम लोगों को बेवजह परेशानी झेलनी पड़ती है. कुछ ही देर में वहां मौजूद लोगों की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिक गईं. एक तरफ प्रदर्शन का शोर था, तो दूसरी तरफ आम नागरिक की नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी. यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि जनहित के मुद्दों पर होने वाले आंदोलनों और आम जनता की परेशानियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए.
दीदी की हिम्मत को सलाम
महिला : GET out of here..." महाराष्ट्र सरकार में जल मंत्री गिरीश महाजन पर बीच सड़क भड़की महिला, रास्ते पर लग रहे ट्रैफिक जाम को लेकर हुई बहस.
लोग अब हिम्मत दिखाने लगे हैं। pic.twitter.com/r9KwwZqIgk
— Dr Monika Singh (@Dr_MonikaSingh_) April 22, 2026
रैली चल रही थी, नारों की आवाजें गूंज रही थीं और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी. इसी बीच ट्रैफिक में फंसी एक महिला का सब्र जवाब दे गया. वह अचानक अपनी गाड़ी से उतरी और सीधे प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच पहुंच गई. चेहरे पर साफ गुस्सा था और आवाज में नाराजगी. वह बिना रुके बोलती रही. मौके पर मौजूद मंत्री और कार्यकर्ताओं से उसकी तीखी बहस हो गई. उसने साफ-साफ सवाल किया कि आखिर राजनीतिक रैलियों की कीमत आम लोग क्यों चुकाएं? रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहें, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गुस्से में उसने भीड़ से रास्ता खाली करने को कहा,'यहां से हटिए, आप लोग ट्रैफिक जाम कर रहे हैं'. उसकी ऊंची आवाज़ आसपास खड़े लोगों का ध्यान खींच रही थी.
हालात तब और गरम हो गए, जब महिला ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी नाराजगी जाहिर कर दी. पुलिस उसे शांत कराने पहुंची, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी. एक अधिकारी से उसकी कहासुनी हो गई और उसने साफ कहा कि वह किसी वरिष्ठ अफसर से बात करना चाहती है. काफी देर तक सड़क पर यही माहौल बना रहा. आखिरकार पुलिस ने उसे सड़क किनारे ले जाकर समझाने की कोशिश की. उसकी बात सुनी गई और माहौल को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक यह पूरा वाकया लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो चुका था. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. विपक्षी नेताओं ने इसे शेयर करते हुए सरकार को घेरा है. उनका कहना है कि रैलियों और प्रदर्शनों के नाम पर आम जनता को इस तरह परेशानी में डालना बिल्कुल गलत है.
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