सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत

Mumbai Triple Blast: 2011 के चर्चित मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस में कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है.जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्लास्ट के आरोपी 65 वर्षीय कफील अहमद अयूब की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है. अयूब गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट और महाराष्ट्र के मकोका कानून के तहत करीब 14 साल से जेल में बंद था. कोर्ट ने अयूब पर चल रहे मकोका केस के जल्द पूरा न होने की संभावना के चलते उसको जमानत दी है. हालांकि, कोर्ट ने अयूब को जमानत देते हुए सभी पहलुओं को देखने के बाद ही फैसला लिया है.

क्यों दी जमानत?

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस आर.आर. भोंसले की बेंच ने जमानत के वक्त अयूब केस पर टिप्पणी भी की है. बेंच का मानना है कि अयूब को ट्रायल से पहले ही एक दशक से ज्यादा वक्त तक जेल में रखा गया है, जबकि मुकदमा जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है. हाईकोर्ट ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मशहूर के.ए. नजीब केस का हवाला भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने लंबे समय तक ट्रायल न होने की स्थिति में आरोपी अयूब को संवैधानिक तौर पर मिले राइट टू लाइफ और स्पीडी ट्रायल हिस्सा होने के चलते जमानत मिलना जायज माना है. पिछले लगभग 14 साल से जेल में बंद अयूब के वकील मुबीन सोलकर ने भी उसको अनिश्चितकाल के लिए जेल में रखने को संविधान के खिलाफ बताते हुए दलील दी थी.

क्या है मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट मामला?

मुंबई में 13 जुलाई 2011 की शाम को सिलसिलेवार तरीके से जवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर कबूतरखाना में तीन धमाके हुए थे. शाम के वक्त इन तीनों जगह भीड़भाड़ होने की वजह से 21 लोगों की मौत और 113 से ज्यादा लोगों के घायल होने की घटना हुई थी. उस वक्त के मौजूदा सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने इसे आतंकी साजिश करार दिया था. जिसके बाद इस पूरे मामले को एटीएस ने अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दी थी. 2013 में दिल्ली पुलिस ने बिहार निवासी कफील अहमद अयूब को गिरफ्तार किया था जो तब से आर्थर रोड स्थित जेल में बंद है.