Mumbai Monsoon: मायानगरी मुंबई के सिर पर पानी का एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा है. ताजा जानकारी के अनुसार, मुंबई के लोगों को पानी की सप्लाई करने वाली सात प्रमुख झीलों और तालाबों का कुल वॉटर स्टॉक 10% के खतरनाक स्तर से भी नीचे चला गया है.
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जून के आखिरी हफ्ते में मानसून की रफ्तार तेज नहीं होती है और झीलों का जलस्तर नहीं सुधरता है, तो जुलाई के पहले हफ्ते से मुंबई में 10% पानी की और अतिरिक्त कटौती लागू की जा सकती है.
गौरतलब है कि मुंबई में पहले से ही 10% पानी की कटौती चल रही है. एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने बताया कि वर्तमान में सात झीलों में केवल 1.4 लाख मिलियन लीटर पानी बचा है, जो कुल स्टोरेज कैपेसिटी का महज 9.7% है. हालांकि, सरकारी सोर्सेज से मिले अतिरिक्त रिजर्व कोटे के कारण ये स्टॉक 20 अगस्त तक खिंच सकता है, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है.
कमिश्नर ने आगाह किया कि इस साल अल नीनो (El Nino) के असर से अक्टूबर और नवंबर में भारी गर्मी पड़ सकती है, जिससे झीलों में इवेपोरेशन लॉस तेजी से बढ़ेगा. उन्होंने याद दिलाया कि साल 2009 में भी ऐसी ही डरावनी स्थिति बनी थी, जब मुंबई को लगभग पूरे साल पानी की भारी कटौती झेलनी पड़ी थी.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा आज सकाळी ६ वाजेपर्यंतचा अहवाल MyBMCUpdates pic.twitter.com/j9qHowo1eZ
माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) June 19, 2026
पानी के लगातार गिरते स्तर और मंडराते सूखे के खतरे ने मुंबई की सियासत में भी हलचल तेज कर दी है. अलग-अलग राजनीतिक दलों के पार्षदों (कॉर्पोरेटर्स) ने बीएमसी की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पार्षदों ने मांग की है कि अगर झीलों का लेवल और नीचे जाता है, तो जनता को राहत देने के लिए बीएमसी के पास क्या इमरजेंसी बैकअप और उपाय हैं, इसे तुरंत साफ किया जाए.
बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. सरकार ने बीएमसी को अगस्त 2027 तक के लिए एक लॉन्ग-टर्म और डिटेल्ड रोडमैप तैयार करने का सख्त निर्देश दिया है. इस मास्टर प्लान के तहत मुंबई में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने, जल संरक्षण (कंजर्वेशन) के नए उपाय तलाशने और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा. हालांकि मौसम विभाग ने जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है, लेकिन तब तक बीएमसी ने मुंबई के लोगों से पानी का बेहद किफायती तरीके से इस्तेमाल करने की अपील की है.