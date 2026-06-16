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मुंबई में पानी पर सख्ती! स्विमिंग पूल बंद, निर्माण कार्यों पर रोक और सप्लाई में कटौती

मुंबई में पानी संकट गहराता जा रहा है. बांधों में जलस्तर घटने और मानसून में देरी के कारण BMC ने निर्माण कार्यों, स्विमिंग पूल और औद्योगिक उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. जानिए नए नियम और उनका असर.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 16, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:52 PM IST
मुंबई में पानी पर सख्ती! स्विमिंग पूल बंद, निर्माण कार्यों पर रोक और सप्लाई में कटौती

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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