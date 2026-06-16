मुंबई में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है. अल नीनो के प्रभाव और मानसून में देरी के कारण शहर को पानी उपलब्ध कराने वाले बांधों में जलस्तर तेजी से घटा है. इसी स्थिति को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने पानी बचाने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं. प्रशासन का कहना है कि सीमित जल भंडार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी हो गया था.
BMC ने 15 मई 2026 से पूरे मुंबई में पानी की सप्लाई में 10 प्रतिशत की कटौती लागू कर दी है. मुंबई और उपनगरों की रोजाना पानी की जरूरत लगभग 4,664 मिलियन लीटर (MLD) है, जबकि वर्तमान में औसतन 4,100 मिलियन लीटर पानी ही उपलब्ध कराया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा हालात में जल संरक्षण सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है.
नगर निगम के अनुसार, 16 जून 2026 तक मुंबई को पानी उपलब्ध कराने वाले बांधों में केवल 10.35 प्रतिशत जल भंडार बचा है. मानसून की धीमी प्रगति के कारण पानी का स्तर उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाया है. ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि उपलब्ध पानी को अधिकतम समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाए ताकि आने वाले महीनों में संकट और गंभीर न हो.
17 जून 2026 से BMC ने गैर-जरूरी पानी के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. सभी निर्माण स्थलों के पानी के कनेक्शन अस्थायी रूप से काटे जा रहे हैं और नए निर्माण परियोजनाओं को पानी का नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा शहर के सभी स्विमिंग पूल के पानी के कनेक्शन भी अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं. यह कदम पेयजल की बचत के उद्देश्य से उठाया गया है. औद्योगिक, व्यावसायिक और स्पोर्ट्स क्लबों के लिए पानी की आपूर्ति में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है. वहीं एरेटेड वॉटर और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बनाने वाली इकाइयों को केवल कर्मचारियों की पीने की जरूरतों के अनुसार ही पानी उपलब्ध कराया जाएगा. अतिरिक्त और बड़े पानी कनेक्शन के लिए आने वाले सभी आवेदन फिलहाल लंबित रखे जाएंगे.
BMC ने सार्वजनिक शौचालयों और स्वच्छता सुविधाओं का संचालन करने वाले संस्थानों से टैंकर, कुएं और बोरवेल के पानी का अधिक उपयोग करने की अपील की है. गाड़ियों की धुलाई, पार्कों में सिंचाई और सड़कों की सफाई जैसे कार्यों के लिए भी पेयजल की जगह वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. रेलवे, नेवी, HPCL, BPCL और अन्य बड़े संस्थानों को ट्रीटेड वॉटर के पुन: उपयोग पर जोर देने को कहा गया है.
नगर निगम प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि BMC द्वारा उपलब्ध कराए गए पेयजल का गलत उपयोग या बर्बादी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में हर बूंद कीमती है और नागरिकों के सहयोग के बिना जल संकट से निपटना मुश्किल होगा. प्रशासन ने लोगों से पानी का जिम्मेदारी से उपयोग करने और जल संरक्षण अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की है.