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क्या मुंबई की ट्रैफिक समस्या अब पानी पर दौड़ती मेट्रो करेगी खत्म? जानिए वॉटर मेट्रो का पूरा प्लान

Mumbai Water Metro Project: मुंबई में ट्रैफिक कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार वॉटर मेट्रो परियोजना शुरू करने जा रही है. जानिए कैसे यह प्रोजेक्ट जल परिवहन, समुद्री विकास और यात्रियों की सुविधा को नई दिशा देगा. 

Written By  Ashwini Kumar Pandey|Edited By: Shivam Tiwari|Last Updated: May 07, 2026, 10:04 PM IST
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क्या मुंबई की ट्रैफिक समस्या अब पानी पर दौड़ती मेट्रो करेगी खत्म? जानिए वॉटर मेट्रो का पूरा प्लान

Mumbai Water Metro Project : मुंबई जैसे व्यस्त महानगर में ट्रैफिक की समस्या किसी से छिपी नहीं है. लाखों लोग हर दिन घंटों सड़क जाम में फंसते हैं. अब इस परेशानी को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र में आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल वॉटर मेट्रो परियोजना शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि यह परियोजना देश में जल परिवहन के नए दौर की शुरुआत करेगी. इसके लिए महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड और नॉर्वे की समुद्री तकनीक कंपनी के बीच समझौता हुआ है. इस योजना से मुंबई की यात्रा और आसान हो सकती है.

यह परियोजना इतनी खास क्यों है?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार पिछले दस वर्षों से जल परिवहन को मजबूत बनाने पर काम कर रही है. मुंबई में इसके लिए जरूरी आधारभूत ढांचा पहले ही तैयार किया जा चुका है. अब जरूरत आधुनिक तकनीक वाली नौकाओं की थी, जिसे यह अंतरराष्ट्रीय साझेदारी पूरा करेगी. सरकार का मानना है कि अगर मुंबई में जलमार्गों का सही इस्तेमाल हुआ तो सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा. इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का नया विकल्प मिलेगा. आने वाले समय में यह मॉडल दूसरे शहरों के लिए भी मिसाल बन सकता है.

समुद्री विकास को कैसे मिलेगा फायदा?

इस मौके पर मत्स्य व्यवसाय और बंदर मंत्री नितेश राणे ने कहा कि यह परियोजना महाराष्ट्र के समुद्री विकास के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. उन्होंने बताया कि विदेशी कंपनी के साथ यह साझेदारी बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण और समुद्री कौशल विकास को नई दिशा देगी. सरकार सिर्फ यात्री सुविधा पर ही नहीं, बल्कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार और नई तकनीक लाने पर भी फोकस कर रही है. इससे महाराष्ट्र का समुद्री क्षेत्र और मजबूत होगा और भविष्य में नई आर्थिक संभावनाएं भी खुल सकती हैं.

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मुंबई वॉटर मेट्रो का प्लान कितना बड़ा है?

मुंबई वॉटर मेट्रो परियोजना का विस्तृत प्लान कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है. इस योजना के तहत अभी चल रहे 21 जलमार्गों पर 24 टर्मिनल मौजूद हैं. इसके अलावा 10 नए जलमार्गों पर 21 नए टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. नॉर्वे की कंपनी Hyke AS आधुनिक जलयानों के निर्माण में विशेषज्ञ मानी जाती है. कंपनी महाराष्ट्र में जहाज निर्माण सुविधाएं विकसित करने की भी योजना बना रही है. इससे मुंबई में जल परिवहन को नई रफ्तार मिल सकती है.

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Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खब...और पढ़ें

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