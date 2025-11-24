... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे किसे दे रहे चेतावनी?

BMC चुनाव से ठीक पहले राज ठाकरे ने खुलकर मराठी-गैर मराठी वाला अपना पुराना दांव चला है. उन्होंने मतदाता सूची में कथित धांधली की बात करते हुए अपने लोगों खासतौर से मराठी लोगों को आगाह किया कि हम अलर्ट नहीं रहे तो मुंबई उनके हाथों में चली जाएगी.
बेपरवाह मत रहिए. अगर मुंबई हमारे हाथ से चली गई तो ये लोग... बीएमसी चुनाव करीब आते ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने नया दांव चला है. उन्होंने अपने साथ मराठी वोटरों को एकजुट करने की मंशा से कहा कि ये लोग (गैर-मराठी समूहों की ओर इशारा) पूरे शहर में हंगामा मचाएंगे. मुंबई हमारी है और इसे हम किसी भी कीमत पर खोने नहीं देंगे.
रविवार को मुंबई में आयोजित कोंकण महोत्सव के दौरान मनसे अध्यक्ष ने बीएमसी चुनाव को लेकर गहरी चिंता जताई. उन्होंने चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मराठी मतदाताओं से सतर्क रहने और मतदाता सूची में हो रही कथित धांधली पर कड़ी नजर रखने की अपील की.
राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा, 'बेपरवाह मत होइए. अपने आसपास नजर रखिए. जिस तरह की राजनीति आज चल रही है, उसमें मतदाता सूची में क्या-क्या हो रहा है, इस पर पूरा ध्यान दीजिए. क्या मतदाता असली हैं या नकली? यह बहुत बड़ा सवाल है. मराठी मानुष के लिए यह आने वाला बीएमसी चुनाव आखिरी चुनाव साबित होगा. अगर हम लापरवाह रहे, तो मुंबई महानगरपालिका हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगी.'
मनसे प्रमुख ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, 'सजग रहिए, जागृत रहिए. अगर मुंबई हमारे हाथ से चली गई, तो ये लोग पूरे शहर में हंगामा मचाएंगे. मुंबई हमारी है.' राज ठाकरे ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जी नाम जोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर मुंबई की जनसांख्यिकी बदलने की साजिश रच रहे हैं.
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लाखों संदिग्ध नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं, जिसका मकसद मराठी वोटों को कमजोर करना है. उन्होंने युवाओं और मराठी महिलाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर जाकर सूची की जांच करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत तुरंत करें.
उन्होंने कहा, 'ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, मुंबई की अस्मिता और मराठी मानुष के अस्तित्व का सवाल है.' बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीति तेज है. मनसे ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी. (आईएएनएस के इनपुट के साथ)
