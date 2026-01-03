न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट? भाई ने आकर बचाई जान

Mumbai woman attacked by lover: मुंबई में एक महिला ने अपने प्रेमी को नए साल के बहाने बुलाकर उस पर हमला किया और उसके प्राइवेट अंग को काट दिया है. आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.
Mumbai woman attacked by lover: मुंबई में एक महिला ने अपने प्रेमी को नए साल के जश्न के बहाने अपने घर बुलाया, लेकिन वहां उसे खौफनाक घटना का सामना करना पड़ा है. महिला ने कथित तौर पर गुस्से में आकर उसके प्राइवेट अंग को काट दिया. घटना का कारण बताया जा रहा है कि प्रेमी ने विवाह के लिए मना कर दिया था, जिससे महिला नाराज हो गई और उसने यह कदम उठाया है.
सात साल पुराना प्यार
वाकोला पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला 25 वर्ष की है और पीड़ित का उम्र 42 साल है. महिला पर गंभीर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है. घटना कलिना, सांताक्रूज ईस्ट में हुई, जहां आरोपी रहती है. पुलिस ने बताया कि दोनों का संबंध लगभग सात साल पुराना था और इस दौरान महिला कई बार विवाह के लिए दबाव डालती रही, लेकिन हर बार प्रेमी ने मना कर दिया.
नए साल के जश्न के बहाने महिला ने प्रेमी को अपने घर बुलाया. गुरुवार की सुबह दोनों के बीच विवाह को लेकर बहस हुई. इसी बहस के दौरान महिला ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला किया और उसके निजी अंग को काट दिया. इस हमले के बाद भी पीड़ित ने खुद को बचाया और अपने भाई को सूचना दी.
पीड़ित को आई हैं गंभीर चोटें
पीड़ित के भाई ने उसे तुरंत वीएन देसाई अस्पताल में आपातकालीन इलाज के लिए पहुंचाया, अस्पताल ने बताया कि चोटें गंभीर हैं, लेकिन इलाज जारी है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया.
पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला फिलहाल फरार है और उसे पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों में छानबीन और जांच जारी है. इस घटना ने इलाके में खलबली मचा दी है और समाज में ऐसे अपराधों को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
