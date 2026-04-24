कॉर्पोरेट Job छोड़ ‘Cheese Queen’ बनी मुंबई की मौसम नारंग, PM मोदी ने बांधे तारीफ के पुल, दुनिया में बजा डंका

ये कहानी है मुंबई के मुलिंड की निवासी मौसमी नारंग की जो साल 2013 में 9 To 5 जॉब करती थीं. वो हर तीज-त्योहार की छुट्टी सुकून से बिताती थीं. कॉरपोरेट नौकरी में हाईफाई पैकेज/हैंडसम सैलरी पैकेज पर काम करने वाली मौसमी की जिंदगी में एक वीकेंड पर ऐसा मोड़ आया कि उन्होंने अपनी अच्छी खासी वो नौकरी छोड़ दी, जिसके लिए लाखों लोग तरसते हैं. एक दिन वीकेंड पर मौसमी का मन किया कि चलो चीज बनाते हैं. दिमाग में एक बात आई, एक आइडिया था जिसे उन्होंने एक्जीक्यूट किया.

अपनी मां के किचेन में उन्होंने बहुत मेनहत से चीज बनाना शुरू किया. शुरुआती कामयाबियों ने उनका उत्साह ऐसा बढाया, उनका मोरॉल इतना हाई कर दिया कि 2015 आते-आते उन्हें यकीन हो गया कि यही चीज बनाना ही उनकी जिंदगी का असली मकसद है.

Eleftheria की शुरुआत

2015 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी. मौसमी ने सिर्फ एक असिस्टेंट के साथ Eleftheria की शुरुआत की. 2016 में एक शेफ ने पहली बार ऑर्डर दिया. आज दस साल बाद, भांडुप स्थित क्रीमेरी में बना उनका आर्टिजनल चीज लगातार अपनी क्वालिटी-कंटेट के दम पर प्राइज दर प्राइज जीत रहा है. हाल ही में Mundial do Queijo do Brasil 2026 में, जहां भारत ने पहली बार हिस्सा लेते हुए चार मेडल जीते. उनकी इस कामयाबी की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की.

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39 वर्षीय नारंग ने अपने मुलुंड ऑफिस से कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री का ट्वीट मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक है. देश में एक आर्टिजनल क्राफ्ट चीजमेकर के लिए यह एक अद्भुत पहचान है.'

उन्होंने कहा, 'Eleftheria 2021 से ही World Cheese Awards में जीतती आ रही है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय पहचान नई बात नहीं है. लेकिन इस बार चर्चा का स्तर अलग था. जब मैं वॉक से लौटी और फोन लगातार बजता देखा, तभी समझ आया कि कुछ बड़ा हुआ है. बधाई देने वालों का तांता लगा था. इससे बेहतर मैं कुछ नहीं मांग सकती थी.'

कैसे चुना जाता है विजेता?

Mundial do Queijo do Brasil का चौथा एडिशन भी हर बार की तरह, एक ब्लाइंड टेस्ट कंपटीशन रहा, जिसमें 30 देशों से करीब 2700 एंट्रीज आईं थीं. जिनका 250 जजों ने मूल्यांकन किया. एक प्लेटफार्म पर 'चीज' को अलग-अलग टेबल पर सजाया जाता है, जहां तीन जज स्वाद, बनावट और दिखावट के आधार पर उसका मूल्यांकन किया. हालांकि जजों को ये नहीं पता होता कि चीज कहां से आया है. वो सिर्फ गुणवत्ता के आधार पर अंक देते हैं.' अंकतालिका यानी प्राइज टेली के मुताबिक ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या सुपर गोल्ड दिया जाता है. हर टेबल से एक सुपर गोल्ड चुना जाता है, जो फाइनल राउंड में पहुंचता है और वहां से विश्व विजेता चुना जाता है.