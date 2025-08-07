1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? आगे क्या हुआ?
Advertisement
trendingNow12871560
Hindi Newsजरा हटके

1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? आगे क्या हुआ?

Mumbai News: मुंबई में एक महिला बैंक कर्मचारी से उसके एक्स-ब्वॉयफ्रेंड ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी। निजी डेटा चोरी, धमकी और बदनाम करने की कोशिश के चलते मामला कोर्ट पहुंचा. पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? आगे क्या हुआ?

Mumbai Viral News: मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी से उसके एक्स ब्वॉयफ्रेंड ने 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. आरोपी ने धमकी दी कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो वह महिला को जेल भिजवा देगा. महिला ने डर के साये में कई दिनों तक यह सब झेला, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला न केवल ब्लैकमेलिंग का है, बल्कि भरोसे के रिश्ते के टूटने और मानसिक प्रताड़ना की गंभीर कहानी भी है.

दरअसल, चारकोप पुलिस ने डॉली कोटक नाम की एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है. उस पर अपने एक्स-बॉयफ्रेंड से एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है. पीड़ित एक आईटी प्रोफेशनल है जो पहले से ही एक झूठे केस में फंसा हुआ था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. तभी कोर्ट के बाहर डॉली ने उसकी बहन को पकड़ लिया और कहा, "भाई को बचाना है तो 1 करोड़ रुपये दो, वरना मैं मीडिया में उसका नाम खराब कर दूंगी और जेल में सड़ने दूंगी." 

 निजी डेटा में की घुसपैठ

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डॉली कोटक यहीं नहीं रुकी, उसने तीन अन्य बैंक कर्मचारियों की मदद से पीड़ित के निजी और डिजिटल डाटा तक पहुंच बनाई. इसमें एचडीएफसी बैंक के हर्ष श्रीवास्तव और अनंत रुइया तथा आईसीआईसीआई बैंक के जयेश गायकवाड़ का नाम शामिल है. इनकी मदद से डॉली ने पीड़ित के ईमेल से लेकर बैंक खाते, लोकेशन और निजी फोटोज तक एक्सेस कर लिए. यहां तक कि पीड़ित के ईमेल से अपना नंबर लिंक करा लिया गया था.

 नौकरी से निकाला गया

मई 2024 में पीड़ित को डॉली के नंबर से एक धमकी भरा मैसेज आया कि "पैसे दे दो या जेल में मरो, तुम कभी नहीं जीत पाओगे." इसके कुछ दिन बाद उसने पीड़ित की कंपनी के एचआर को कई बदनाम करने वाले मेल भेज दिए, जिससे उसकी नौकरी भी चली गई. पुलिस में शिकायत के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने आखिरकार बोरिवली मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया. कोर्ट के आदेश पर चारकोप पुलिस ने BNSS की धारा 175(3) के तहत मामला दर्ज किया.

 कुल 6 लोगों पर केस दर्ज

एफआईआर में डॉली कोटक, उसके भाई सागर कोटक, दोस्त प्रमिला वाज़ और तीन बैंक कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया. सभी पर आईटी एक्ट, आईपीसी की कई धाराओं और BNSS के तहत केस दर्ज हुआ है. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह और डॉली पहले रिलेशनशिप में थे. यह मामला न केवल ब्लैकमेलिंग और निजी रिश्तों के खतरनाक मोड़ की तरफ इशारा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि डिजिटल जानकारी का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है.

About the Author
author img
शिवम तिवारी

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

mumbaiExtortion CaseCharkop Polic

Trending news

1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
;