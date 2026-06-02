Advertisement
trendingNow13235825
Hindi NewsदेशBulldozer Action: बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई, आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिसबल

Bulldozer Action: बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई, आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिसबल

Bulldozer Action in Aarey Colony: मुंबई के आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन लिया गया. यहां की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दरगाह बनाई गई थी, जिसको लेकर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 02, 2026, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bulldozer Action: बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई, आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिसबल

Maharashtra Illegal Dargah Demolition: हरियाली और हरे-भरे वातावरण के लिए मशहूर मुंबई की आरे कॉलोनी एक बार फिर चर्चा में है. डेयरी प्रोजेक्ट्स, ग्रास लैंड्स, पॉलिटिकल बैटल और मेट्रो कार शेड को लेकर हाई-प्रोफाइल विवाद के चलते यह जगह हमेशा ध्यान के केंद्र में रहती है. अब यहां पर अतिक्रमण को लेकर एक और बड़ा अभियान चल रहा है. गोरेगांव स्थित आरे कॉलोनी के यूनिट 32 में हजरत सैयद बरकत अली शाह बाबा दरगाह बनी है. इस इमारत को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर तैनात किए गए हैं. अधिकारियों का आरोप है कि लगभग 15,000 वर्ग फुट संरक्षित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था. 

नोटिस जारी किया 

अधिकारियों के मुताबिक, अतिक्रमण उचित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया. इसके लिए आरे अथॉरिटी ने दरगाह समिति और उसके लोकल ट्रस्टी योगेश वानखेड़े को नोटिस और आधिकारिक सूचना जारी की और इस इमारत को सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बताया. समिति को इमारत की वैधता स्थापित करने वाले वैध दस्तावेज पेश करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया था. हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए गए और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने से भी मना कर दिया गया, जिसके चलते नगर निगम अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन लेना पड़ा. 

ये भी पढ़ें- एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल वाजा का दमखम, सिल्वर मेडल जीत बनाया नेशनल रिकॉर्ड   

Add Zee News as a Preferred Source

 

पहले भी हुई थी कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है, जब इस ढांचे पर अधिकारियों ने कार्रवाई की है. आरे पुलिस स्टेशन से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर स्थित इस जगह को साल 2017-2018 में चलाए गए इन्फोर्समेंट कैंपेन के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था. अधिकारियों का आरोप है कि हर बार कार्रवाई के बाद यहां वापस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया और समय के साथ इसका विस्तार होता चला गया. अप्रैल 2026 में भाजपा नेता किरित सोमैया ने इस जगह का दौरा करने के बाद यहां अतिक्रमण पर चिंता जताई थी, जिसने इस मुद्दे पर वापस ध्यान आकर्षित किया. नेता ने जमीन की तुरंत रिक्लेमेशन और उसके ओरिजिनल यूज को रिस्टोर करने की मांग की थी.   

ये भी पढ़ें- पहले खारिज किए दावे अब माना हुई थी हैकिंग, CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक; अब दी सफाई 

बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई

बुलडोजर एक्शन पर बोलते हुए DCP गजानन राजमाने ने कहा,' आरे कॉलोनी में इस जगह पर एक ट्रस्ट का गठन कर एक ढांचा बनाया गया था. यह ढांचा अवैध पाया गया. जब ट्रस्ट द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच और वेरिफिकेशन की गई, तो वे जाली पाए गए. अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है. यह एक धार्मिक ढांचा था.' बीते दिनों अशांति को लेकर इस अभियान में सुरक्षा व्यवस्था का काफी ध्यान रखा गया. कुछ ही दिन पहले बांद्रा के गरीब नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान हिंसा में बदल गया था, जिसमें पत्थरबाजी की घटनाओं में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. दोबारा इस तरह की घटना से बचने के लिए अधिकारियों ने घटनास्थल पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया लोकल आरे पुलिस कर्मियों के अलावा एक एडिशनल पुलिस प्लाटून और रायट कंट्रोल फोर्स को भी क्षेत्र में तैनात किया गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

dargah demolition

Trending news

बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई, आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर
dargah demolition
बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई, आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर
नया हमला, नया संकट! होर्मुज बंद होने से रोजाना 2 अरब डॉलर का हो रहा नुकसान
Middle East War
नया हमला, नया संकट! होर्मुज बंद होने से रोजाना 2 अरब डॉलर का हो रहा नुकसान
तेलंगाना में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री सीज, पुलिस ने जब्त किया 20 करोड़ से अधिक का माल
Meow Meow Drugs
तेलंगाना में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री सीज, पुलिस ने जब्त किया 20 करोड़ से अधिक का माल
शपथ से पहले भावुक हुए डीके शिवकुमार, बोले- मुश्किल वक्त में गांधी परिवार ने दिया साथ
DK Shivakumar
शपथ से पहले भावुक हुए डीके शिवकुमार, बोले- मुश्किल वक्त में गांधी परिवार ने दिया साथ
तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मिले जिंदा कारतूस, पूर्वी बर्दवान में मचा हड़कंप
West Bengal news
तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मिले जिंदा कारतूस, पूर्वी बर्दवान में मचा हड़कंप
ममता का हल्लाबोल: अभिषेक पर हमले के विरोध में करेंगी प्रदर्शन, BJP ने बताया ड्रामा
Mamata Banerjee
ममता का हल्लाबोल: अभिषेक पर हमले के विरोध में करेंगी प्रदर्शन, BJP ने बताया ड्रामा
सालों तक दिल में छेद की बीमारी से जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, अब मिला नया जीवन
Punjab news
सालों तक दिल में छेद की बीमारी से जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, अब मिला नया जीवन
फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी, यूपी से दबोचे गए TMC के पूर्व विधायक खोकन दास
Khokan Das Arrest
फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी, यूपी से दबोचे गए TMC के पूर्व विधायक खोकन दास
अकाली राज में 22, कांग्रेस राज में 27 वें स्थान पर...भगवंत मान सरकार में नंबर 1 बना
Punjab news
अकाली राज में 22, कांग्रेस राज में 27 वें स्थान पर...भगवंत मान सरकार में नंबर 1 बना
फेसबुक पर आया लड़की का कॉमेंट, दोस्ती हुई फिर '92' देख क्यों ठनका भारतीय का माथा?
jammu news
फेसबुक पर आया लड़की का कॉमेंट, दोस्ती हुई फिर '92' देख क्यों ठनका भारतीय का माथा?