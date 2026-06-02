Bulldozer Action: बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई, आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिसबल

Bulldozer Action in Aarey Colony: मुंबई के आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन लिया गया. यहां की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दरगाह बनाई गई थी, जिसको लेकर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे.
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Maharashtra Illegal Dargah Demolition: हरियाली और हरे-भरे वातावरण के लिए मशहूर मुंबई की आरे कॉलोनी एक बार फिर चर्चा में है. डेयरी प्रोजेक्ट्स, ग्रास लैंड्स, पॉलिटिकल बैटल और मेट्रो कार शेड को लेकर हाई-प्रोफाइल विवाद के चलते यह जगह हमेशा ध्यान के केंद्र में रहती है. अब यहां पर अतिक्रमण को लेकर एक और बड़ा अभियान चल रहा है. गोरेगांव स्थित आरे कॉलोनी के यूनिट 32 में हजरत सैयद बरकत अली शाह बाबा दरगाह बनी है. इस इमारत को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर तैनात किए गए हैं. अधिकारियों का आरोप है कि लगभग 15,000 वर्ग फुट संरक्षित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था.
अधिकारियों के मुताबिक, अतिक्रमण उचित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया. इसके लिए आरे अथॉरिटी ने दरगाह समिति और उसके लोकल ट्रस्टी योगेश वानखेड़े को नोटिस और आधिकारिक सूचना जारी की और इस इमारत को सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बताया. समिति को इमारत की वैधता स्थापित करने वाले वैध दस्तावेज पेश करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया था. हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए गए और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने से भी मना कर दिया गया, जिसके चलते नगर निगम अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन लेना पड़ा.
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यह पहली बार नहीं है, जब इस ढांचे पर अधिकारियों ने कार्रवाई की है. आरे पुलिस स्टेशन से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर स्थित इस जगह को साल 2017-2018 में चलाए गए इन्फोर्समेंट कैंपेन के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था. अधिकारियों का आरोप है कि हर बार कार्रवाई के बाद यहां वापस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया और समय के साथ इसका विस्तार होता चला गया. अप्रैल 2026 में भाजपा नेता किरित सोमैया ने इस जगह का दौरा करने के बाद यहां अतिक्रमण पर चिंता जताई थी, जिसने इस मुद्दे पर वापस ध्यान आकर्षित किया. नेता ने जमीन की तुरंत रिक्लेमेशन और उसके ओरिजिनल यूज को रिस्टोर करने की मांग की थी.
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बुलडोजर एक्शन पर बोलते हुए DCP गजानन राजमाने ने कहा,' आरे कॉलोनी में इस जगह पर एक ट्रस्ट का गठन कर एक ढांचा बनाया गया था. यह ढांचा अवैध पाया गया. जब ट्रस्ट द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच और वेरिफिकेशन की गई, तो वे जाली पाए गए. अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है. यह एक धार्मिक ढांचा था.' बीते दिनों अशांति को लेकर इस अभियान में सुरक्षा व्यवस्था का काफी ध्यान रखा गया. कुछ ही दिन पहले बांद्रा के गरीब नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान हिंसा में बदल गया था, जिसमें पत्थरबाजी की घटनाओं में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. दोबारा इस तरह की घटना से बचने के लिए अधिकारियों ने घटनास्थल पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया लोकल आरे पुलिस कर्मियों के अलावा एक एडिशनल पुलिस प्लाटून और रायट कंट्रोल फोर्स को भी क्षेत्र में तैनात किया गया है.
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