DNA: क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर? 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' का पोस्टर वायरल होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

DNA Analysis: पाकिस्तान आज अपने पड़ोस में मौजूद अफगान तालिबान से युद्ध लड़ रहा है. अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के हमले इस्लामाबाद को कमजोर कर रहे हैं. लेकिन अब भारत में भी तालिबान के नाम पर एक दुष्प्रचार गढ़ा जा रहा है.

ये साजिश पाकिस्तानी सीमा के पास मौजूद पंजाब के गुरदासपुर जिले में रची गई. जहां सीमा के करीब चौकी में एक पुलिस अधिकारी और एक होमगार्ड की हत्या कर दी गई और अब इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान नाम के संगठन के पोस्ट वायरल हो रहे हैं. यानी जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान आत्मघाती हमलों से पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए चुनौती बना हुआ है. अब उससे मिलते जुलते नाम की दशहत भारत में भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है.

क्या है मामला?

पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक गांव में पुलिस चौकी के अंदर घुसकर एक पुलिस अधिकारी और एक होमगार्ड की हत्या कर दी गई. जिस पुलिस चौकी में ये वारदात हुई उसका नाम अदियां है. सीमा के पास ऐसी छोटी छोटी चौकियां बनाई जाती हैं. जिसमें एक या दो सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं. जिस चौकी में वारदात हुई वो पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर स्थि​त है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों की फायरिंग से ड्यूटी पर तैनात एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार की मौत हो गई. ये चौकी सुनसान और दूर दराज वाले इलाके में थी इसलिए पुलिस को इस घटना की जानकारी अगले दिन मिली, चौकी से कोई संपर्क नहीं होने पर अधिकारियों ने गांव के प्रधान को वहां पर भेजा गया, तब दोनों हत्याओं का पता चला.

सीमा के पास पुलिस चौकी में सुरक्षा बलों की हत्या गंभीर विषय

भारत पाकिस्तान की सीमा के पास एक पुलिस चौकी में सुरक्षा बलों की हत्या एक गंभीर मामला है. जिसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है. हत्या के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. आखिरकार ये हत्या किसने की? पुलिस चौकी में घुसकर सुरक्षा बलों की हत्या की असली वजह क्या है? लेकिन अचानक इंटरनेट पर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट फैलने लगीं, जिसमें तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान नाम के संगठन ने पुलिस वालों की हत्या की जिम्मेदारी ले ली.

जारी किया गया पोस्टर

जो पोस्टर जारी किया गया उसमें तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ है. इस पोस्टर में संगठन का झंडा और लोगो भी मौजूद है. जिन पुलिस वालों की हत्या की गई उनकी फोटो के साथ हत्या की जिम्मेदारी ली गई है. इस पोस्टर में हिंदीं और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संदेश लिखा है. पोस्टर में बताया गया है...

22 फरवरी 2026 को सुबह सुबह हमले को अंजाम दिया गया

तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान के अल बुर्क ब्रिगेड ने पुलिस चौकी पर हमला किया

और भारतीय सरकारी वर्दीधारियों के खिलाफ ऐसे हमले जारी रहेंगे

पोस्टर में लोगों को धमकी दी गई है..सुरक्षा बल अपने पदों से इस्तीफा दें

क्योंकि पुलिस..पैरामिलिट्री और सेना में काम करने वालों के घरों को निशाना बनाया जाएगा.

पहले पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस अधिकारी और होमगार्ड जवान की हत्या की गई. इसके बाद इंटरनेट पर एक नए संगठन के नाम से धमकी दी गई. जिसका आज से पहले देश में कोई वजूद नहीं था. किसी ने इस संगठन का नाम नहीं सुना था. लेकिन सीमा पार पाकिस्तान में इससे मिलते जुलते नाम का संगठन पाकिस्तान की सेना पर आत्मघाती हमले करता है. इंटरनेट पर चर्चा शुरू हुई क्या भारत में कोई नया आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गया है. जो सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है. इसकी सच्चाई पंजाब पुलिस के बयान से सामने आई

जांच में जुटी पंजाब पुलिस

पंजाब पुलिस ने इंटरनेट पर घूम रहे इस पोस्टर को पूरी तरह फर्जी बताया है. तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान नाम के किसी आतंकी संगठन का नाम भी अब तक भारतीय एजेंसियों की लिस्ट में नहीं है. लेकिन हत्या हुई है तो हत्यारा भी कोई ना कोई होगा. पंजाब पुलिस ने इसकी तलाश भी शुरू कर दी है. घटनास्थल के पास से एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है. जिसमें 5 अज्ञात युवक 2 मोटरसाइकल पर सवार होकर वहां से गुजर रहे है पुलिस को शक है, ये हमलावर भी हो सकते हैं.

पुलिस ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया है. पुलिस का मानना है कई बार अपराधी डर फैलाने के लिए किसी नए नाम से जिम्मेदारी लेने का नाटक भी करते हैं. तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान का नाम भी इसी साजिश का हिस्सा लग रहा है. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है. इस वारदात के पीछे किसी आतंकी संगठन या अपराधी गिरोह का हाथ है. या हर साजिश की तरह इन हत्याओं के तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हैं.