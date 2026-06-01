जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ... मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब थाईलैंड की कोर्ट में भिड़ गए भारत-पाक

भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े एक पुराने नाम ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. खुफिया सूत्रों के अनुसार, देश में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोपों से घिरा मुन्ना झिंगाड़ा दोबारा जांच के दायरे में आ गया है. बताया जाता है कि अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाने वाला झिंगाड़ा पाकिस्तान के कराची में रह रहा है और उसे वहां की एजेंसियों का समर्थन प्राप्त है.

सूत्रों के मुताबिक, मुन्ना झिंगाड़ा का नाम भारत के महत्वपूर्ण और संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने की कथित योजनाओं से जुड़ता रहा है. जांच एजेंसियों का दावा है कि वह ऐसे नेटवर्क का हिस्सा रहा है, जिनका उद्देश्य देश में अस्थिरता और भय का माहौल पैदा करना था. खुफिया रिपोर्टों में यह भी संकेत मिले हैं कि परमाणु प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बिजली संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण ढांचों को संभावित निशाने के रूप में देखा गया था. सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि इन साजिशों के पीछे सक्रिय तत्वों में मुन्ना झिंगाड़ा की भूमिका की भी पड़ताल की जानी चाहिए.

कैसे चर्चा में आया मुन्ना झिंगाड़ा का नाम?

हाल के दिनों में दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में कथित आतंकी गतिविधियों की तैयारी कर रहे नौ संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद उसका नाम फिर चर्चा में आया है. इसके बाद जांच एजेंसियों ने उसके संपर्कों, नेटवर्क और संभावित सहयोगियों से जुड़े पहलुओं की दोबारा समीक्षा शुरू कर दी है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुन्ना झिंगाड़ा कौन है, उसका आपराधिक और आतंकी नेटवर्क से क्या संबंध रहा है, और वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चिंता का विषय क्यों बना हुआ है?

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दाऊद इब्राहीम का बेहद करीबी और भरोसेमंद शूटर

मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में जब दाऊद इब्राहीम जरायम की दुनिया में उभर रहा था, मुन्ना झिंगाड़ा तभी से उसका खास आदमी रहा है. झिंगाड़ा को कभी खौफ और खूनी वारदातों को अंजाम देने के लिए ही जाना जाता था. मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला झिंगाड़ा, जिसका असली नाम सैयद मुदस्सुर हुसैन था. वो दाऊद के बेहद करीबी और भरोसेमंद शूटरों में से एक था. वह दाऊद के खास सहयोगी छोटा शकील के निर्देशों पर भी कई ऑपरेशनों को अंजाम देता था. अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी जब अपने चरम पर थी, तब दाऊद और छोटा राजन के बीच गैंगवार लगातार खूनी रूप ले रही थी. इसी दुश्मनी को खत्म करने के लिए वर्ष 2000 में एक बड़ा प्लान तैयार किया गया.

छोटा राजन की हत्या की ली सुपारी

दाऊद ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी छोटा राजन की हत्या करने के लिए मुन्ना झिंगाड़ा को चुना. दाऊद ने झिंगाड़ा को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भेजा. यहां पहुंचकर झिंगाड़ा ने सबसे पहले छोटा राजन के ठिकानों की रेकी की और मौका मिलते ही वहां ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. ताबड़तोड़ फायरिंग के चलते पूरे इलाके में भगदड़ मच गई. हालांकि, किस्मत ने उस दिन छोटा राजन का साथ दिया और वह हमले से बचकर निकलने में कामयाब हो गया. लेकिन इस हमले में उसका करीबी सहयोगी रोहित वर्मा गोली लगने से मारा गया.

भारत के खिलाफ रची गई साजिशों का अहम किरदार

अंडरवर्ल्ड के लिए मुन्ना झिंगाड़ा का नाम कोई नया नहीं है. वह पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रह चुका है. एक बार थाईलैंड की एक कोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच उसे लेकर लंबी कानूनी खींचतान देखने को मिली थी. दोनों देशों ने उस पर अपना दावा जताया और उसे अपने नागरिक के रूप में पेश किया. लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद पाकिस्तान उसे अपने साथ ले जाने में कामयाब रहा. तब से वह कराची में रह रहा है. हालांकि, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

जाली पासपोर्ट से दाऊद झिंगाड़ा को पाकिस्तान ले गया

थाईलैंड में चल रहे केस के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को आशंका थी कि अगर झिंगाड़ा भारत पहुंच गया, तो अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और आईएसआई से जुड़े कई संवेदनशील बातों का खुलासा हो सकता है. इसी वजह से उसे पाकिस्तान लाने के प्रयास तेज कर दिए गए. बताया जाता है कि इस दौरान पाकिस्तान की ओर से कुछ दस्तावेज पेश किए गए, जिनमें उसकी पहचान पाकिस्तान के नागरिक मोहम्मद सलीम के रूप में दर्शाई गई. सूत्रों के अनुसार, दाऊद इब्राहिम ने पहले ही मोहम्मद सलीम के नाम से उसके लिए कथित तौर पर एक जाली पासपोर्ट तैयार करवा रखा था, जिसका इस्तेमाल उसकी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए किया गया.

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